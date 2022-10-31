Макрон и Байден поздравили нового президента Бразилии Лулу да Силву

Президент США Джо Байден поздравил нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием в результате «свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов», сообщает Белый дом.

Байден также заявил, что ожидает продолжения сотрудничества между странами.

Поздравления Лула да Силва получил и от французского президента Эмманюэля Макрона. Последний назвал его избрание «открывающим новую страницу в истории Бразилии». «Вместе мы объединим усилия, чтобы справиться со многими общими проблемами и возобновить узы дружбы между нашими двумя странами», — написал Макрон в «Твиттере».

Нового бразильского президента поздравили и другие мировые политики, в том числе лидеры стран Латинской Америки (Кубы, Мексики, Венесуэлы, Колумбии и Аргентины).

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил с победой в выборах Лулу да Силву, а также Херальдо Хосе Родригеса Алкмина Фильо, который стал вице-президентом. «ЕС выражает признательность Избирательному суду, в частности, за эффективное и прозрачное выполнение им своего конституционного мандата на всех этапах избирательного процесса, что еще раз демонстрирует силу институтов Бразилии и ее демократии», — написал Боррель.

Выборы в Бразилии прошли 30 октября. Кандидат от социалистической коалиции «Бразильская федерация надежды» Лула да Силва обошел своего соперника, предыдущего президента и лидера Социал-либеральной партии Жаира Болсонару с минимальным отрывом — 50,85% голосов против 49,15% после подсчета 99,26% бюллетеней.

Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах. В 2016 году его приговорили к 12 годам по делу коррупции и отмывании денег в государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал вокруг этого также привел к импичменту Дилмы Русефф, которая была преемницей Лулы на посту президента и его соратницей по Рабочей партии. Сам экс-президент, используя право на апелляцию, находился на свободе, а в 2021 году Верховный суд Бразилии отменил приговоры в отношении него.