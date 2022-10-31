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Макрон и Байден поздравили нового президента Бразилии Лулу да Силву

Макрон, Байден, Боррель поздравили нового президента Бразилии Лулу да Силву

Президент США Джо Байден поздравил нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием в результате «свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов», сообщает Белый дом.

Байден также заявил, что ожидает продолжения сотрудничества между странами.

Поздравления Лула да Силва получил и от французского президента Эмманюэля Макрона. Последний назвал его избрание «открывающим новую страницу в истории Бразилии». «Вместе мы объединим усилия, чтобы справиться со многими общими проблемами и возобновить узы дружбы между нашими двумя странами», — написал Макрон в «Твиттере».

Нового бразильского президента поздравили и другие мировые политики, в том числе лидеры стран Латинской Америки (Кубы, Мексики, Венесуэлы, Колумбии и Аргентины).

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил с победой в выборах Лулу да Силву, а также Херальдо Хосе Родригеса Алкмина Фильо, который стал вице-президентом. «ЕС выражает признательность Избирательному суду, в частности, за эффективное и прозрачное выполнение им своего конституционного мандата на всех этапах избирательного процесса, что еще раз демонстрирует силу институтов Бразилии и ее демократии», — написал Боррель.

Выборы в Бразилии прошли 30 октября. Кандидат от социалистической коалиции «Бразильская федерация надежды» Лула да Силва обошел своего соперника, предыдущего президента и лидера Социал-либеральной партии Жаира Болсонару с минимальным отрывом — 50,85% голосов против 49,15% после подсчета 99,26% бюллетеней.

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Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах. В 2016 году его приговорили к 12 годам по делу коррупции и отмывании денег в государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал вокруг этого также привел к импичменту Дилмы Русефф, которая была преемницей Лулы на посту президента и его соратницей по Рабочей партии. Сам экс-президент, используя право на апелляцию, находился на свободе, а в 2021 году Верховный суд Бразилии отменил приговоры в отношении него.

Теги
Бразилия Эмманюэль Макрон Джо Байден Жозеп Боррель Луис Инасиу Лула да Силва
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