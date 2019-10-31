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Политика ,  
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НАТО исключило ведение дел с Россией «как обычно» до возвращения Крыма
В альянсе призвали Москву вернуть контроль над полуостровом Киеву. Ранее Зеленский заявил, что планирует возобновить обсуждение вопроса о принадлежности Крыма в «нормандском формате»

Североатлантический альянс не признает незаконную аннексию Россией Крыма и призывает российские власти вернуть контроль над полуостровом Киеву. Об этом говорится в заявлении Комиссии НАТО — Украина, опубликованном на сайте совета.

«Крым ؙ— это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте альянса. «Не может быть никакого «обычного ведения дел» до тех пор, пока в действиях России не произойдет конструктивного изменения», — заявили в НАТО. Эти действия должны показать, что страна соблюдает международное право, а также международные обязательства и берет на себя ответственность за их соблюдение, говорится в сообщении. 

Страны-участники НАТО также «глубоко обеспокоены» нарушениями прав человека, осуществляемыми российскими властями в Крыму, в отношении «всех украинцев», включая крымских татар и членов других общин.

Кроме того, в НАТО призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе украинские суда, а также обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море, предоставив свободу судоходства. В альянсе приветствовали обмен заключенными между Киевом и Москвой, в ходе которого на Украину вернулись 24 задержанных моряков и режиссер Олег Сенцов. 

Организация также поддержала усилия Украины при разведении сил в зоне конфликта на юго-востоке страны в рамках выполнениях минских соглашений. «Мы призываем Россию прекратить любую политическую, финансовую и военную поддержку боевиков и прекратить вмешательство в дела Донецкой и Луганской областей, вывести войска, технику и наемников с территории Украины», — указано в заявлении. 

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские представители больше не будут участвовать в заседаниях Совета Россия — НАТО и полностью прекращают сотрудничество с альянсом по военной и гражданской линиям. В марте прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить план действий по включению страны в альянс. Российский лидер Владимир Путин в ответ на это отметил, что включение Украины в состав НАТО после событий 2014 года может стать «красной чертой», которую не стоит переходить.      

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует возобновить обсуждение вопроса о принадлежности Крыма на встрече в «нормандском формате». Республика вошла в состав России в марте 2014 года после того, как более 95% участников проведенного там референдума выступили за присоединение к России. В МИДе заявляли, что Москва не будет обсуждать тему принадлежности Крыма ни в рамках «нормандского формата», ни в любых других.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Украина, НАТО, Крым
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