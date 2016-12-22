Посол рассказал о письме Порошенко к Столтенбергу о НАТО

Президент Украины Петр Порошенко написал главе НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой предоставить стране план действий по членству в альянсе. Об этом представитель Украины в НАТО, посол Вадим Пристайко рассказал агентству «УНИАН».

«В письме говорится о важных для Украины позициях, а именно: мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу», — сообщил Пристайко. Он добавил: «Также мы хотим, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание Комиссии Украина — НАТО на высшем уровне». По его словам, Порошенко хочет обсудить вопросы проведения реформ с целью приближения к НАТО и ЕС и противостояния российской агрессии.

Дипломат добавил, что включение Киева в программу расширенного партнерства было бы выгодно обеим сторонам.

Ранее 10 марта стало известно, что НАТО предоставил Украине статус государства — кандидата в члены альянса.