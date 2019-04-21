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Лавров заявил об отказе России говорить с НАТО «ради лекций по Украине»
Москва будет участвовать в заседаниях Совета Россия — НАТО только на уровне военных. Американцы, рассказал Лавров, «взяли моду созывать» встречи на этой площадке, чтобы критиковать политику России и «читать ей лекции»
Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не намерена ходить на заседания Совета Россия — НАТО и будет участвовать в них только на уровне военных. Об этом он заявил в интервью программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда». Подобный шаг глава ведомства объяснил нежеланием Москвы «слушать лекции» США по поводу Украины и других вопросов.

Россия, заметил министр, индивидуально ведет «нормальный» разговор с каждой европейской страной. Но в диалоге с НАТО — испытывает проблемы. «Американцы там взяли моду созывать заседания Совета Россия — НАТО исключительно для того, чтобы читать нам лекции по Украине и каким-то другим вопросам, критиковать нас за якобы нарушение и развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — рассказал глава ведомства, подчеркнув, что «мы на такие мероприятия ходить больше не будем» (цитата по ТАСС).

Если Вашингтон хочет «всерьез разговаривать, надо собирать Совет Россия — НАТО на уровне военных», уверен Лавров.

Также в эфире телеканала министр обратил внимание на высказывание главнокомандующего силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти. В середине марта стало известно о том, что он покидает свой пост, а его место займет американский генерал Тод Уолтерс. Спустя месяц после этого Скапаротти заявил, что страны Запада сегодня не понимают Россию. Сейчас контакты между Вашингтоном и Москвой еще хуже, чем были во времена холодной войны, отмечал он, подчеркивая важность контактов с Россией.

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«Лучше поздно, чем никогда [понять это]. Дай бог, чтобы его [Скапаротти] сменщик все-таки воспринял этот совет, это пожелание», — отреагировал на это Лавров.

В начале недели, 15 апреля, в МИД России также заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО по военной и гражданской линиям. Североатлантический альянс, замечал замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко, сам «отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией». «НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх», — отмечал он, подчеркивая, что нынешний кризис в отношениях Москвы и блока является самым продолжительным в истории.

Совет Россия — НАТО был учрежден в мае 2002 года. Он пришел на смену Совместному постоянному совету. Это была площадка для консультаций и сотрудничества сторон. Она была создана в соответствии с Основополагающим актом Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года. Этот документ остается официальной основой отношений Россия — НАТО.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Сергей Лавров, Североатлантический совет, Украина
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