Лавров заявил об отказе России говорить с НАТО «ради лекций по Украине»

Москва будет участвовать в заседаниях Совета Россия — НАТО только на уровне военных. Американцы, рассказал Лавров, «взяли моду созывать» встречи на этой площадке, чтобы критиковать политику России и «читать ей лекции»

Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не намерена ходить на заседания Совета Россия — НАТО и будет участвовать в них только на уровне военных. Об этом он заявил в интервью программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда». Подобный шаг глава ведомства объяснил нежеланием Москвы «слушать лекции» США по поводу Украины и других вопросов.

Россия, заметил министр, индивидуально ведет «нормальный» разговор с каждой европейской страной. Но в диалоге с НАТО — испытывает проблемы. «Американцы там взяли моду созывать заседания Совета Россия — НАТО исключительно для того, чтобы читать нам лекции по Украине и каким-то другим вопросам, критиковать нас за якобы нарушение и развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — рассказал глава ведомства, подчеркнув, что «мы на такие мероприятия ходить больше не будем» (цитата по ТАСС).

Если Вашингтон хочет «всерьез разговаривать, надо собирать Совет Россия — НАТО на уровне военных», уверен Лавров.

Также в эфире телеканала министр обратил внимание на высказывание главнокомандующего силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти. В середине марта стало известно о том, что он покидает свой пост, а его место займет американский генерал Тод Уолтерс. Спустя месяц после этого Скапаротти заявил, что страны Запада сегодня не понимают Россию. Сейчас контакты между Вашингтоном и Москвой еще хуже, чем были во времена холодной войны, отмечал он, подчеркивая важность контактов с Россией.