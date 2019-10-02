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Япония выразила протест из-за запуска баллистических ракет КНДР

Токио выражает решительный протест из-за запуска Пхеньяном двух баллистических ракет. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает телеканал NHK.

Абэ подтвердил, что Северная Корея в среду утром осуществила запуск двух баллистических ракет, одна из которых упала в экономической зоне Японии. По словам японского премьера, это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем японская сторона выражает решительный протест.

Он также добавил, что Япония намерена продолжить тесное сотрудничество с США и международным сообществом относительно вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

Из-за ракетных пусков со стороны КНДР Япония созвала заседание национального Совета безопасности с участием Абэ, а также глав МИД и Минобороны страны. Также пуск  баллистических ракет со стороны Северной Кореи подтвердили в оборонном ведомстве Японии.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о запуске неопознанных снарядов из Северной Кореи по направлению к Восточно-Китайскому морю. Как подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS), снаряды были выпущены утром, 2 октября, из города Вонсан.

Теги: Япония, КНДР, баллистические ракеты, Синдзо Абэ, Северная Корея
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