В КНДР сообщили о запуске новейшей ракеты с подводной лодки

В КНДР сообщили о запуске новейшей ракеты с подводной лодки

С успешным запуском Pukguksong-3 участников учений лично поздравил Ким Чен Ын

Фото: Dita Alangkara / AP

Власти КНДР заявили о том, что в среду утром с подводной лодки на восточном побережье страны была успешно запущена новейшая баллистическая ракета Pukguksong-3. Как сообщает северокорейское информационное агентство ЦТАК, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты и при этом никак не угрожали безопасности соседних страны.

В ЦТАК заявили, что на испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи, которые немедленно информировали Центральный комитет партии об успехе.

Поздравления участникам испытаний направил лично глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Pukguksong-3– очередная версия баллистической ракеты, впервые испытанной в КНДР в 2016 году.

В мае 2017 года Северная Корея испытывала ракету Pukguksong-2. Как выяснилось, она смогла пролететь около 500 километров и упала в Японском море. Запуск ракеты осудил Совет безопасности ООН, назвавшие действия Пхеньяна «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».





