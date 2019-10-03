Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 02 окт, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 02 окт, 12:26
Завод «Кристалл» в Дзержинске после взрывов оштрафовали на 1,1 млн руб. Общество, 02:05 Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Общество, 01:31 В КНДР сообщили о запуске новейшей ракеты с подводной лодки Политика, 01:15 Дзюба признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика» Спорт, 01:05 Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве Политика, 00:56 США объявили о пошлинах на шотландский виски и итальянский сыр Экономика, 00:55 В США серьезно ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы Политика, 00:15 BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Финансы, 00:01 «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов Спорт, 02 окт, 23:58 «Барселона» одержала первую победу в Лиге чемпионов Спорт, 02 окт, 23:58 В Подмосковье грузовик раздавил выползшего на трассу крокодила Общество, 02 окт, 23:52 Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота» Общество, 02 окт, 23:30 Россиянин Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира по легкой атлетике Спорт, 02 окт, 23:22 ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» Политика, 02 окт, 23:14
Политика ,  
0 
В КНДР сообщили о запуске новейшей ракеты с подводной лодки
С успешным запуском Pukguksong-3 участников учений лично поздравил Ким Чен Ын
Фото: Dita Alangkara / AP

Власти КНДР заявили о том, что в среду утром с подводной лодки на восточном побережье страны была успешно запущена новейшая баллистическая ракета Pukguksong-3. Как сообщает северокорейское информационное агентство ЦТАК, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты и при этом никак не угрожали безопасности соседних страны.

В ЦТАК заявили, что на испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи, которые немедленно информировали Центральный комитет партии об успехе.

Поздравления участникам испытаний направил лично глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Pukguksong-3– очередная версия баллистической ракеты, впервые испытанной в КНДР в 2016 году.

В мае 2017 года Северная Корея испытывала ракету Pukguksong-2. Как выяснилось, она смогла пролететь около 500 километров и упала в Японском море. Запуск ракеты осудил Совет безопасности ООН, назвавшие действия Пхеньяна «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».


 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Северная Корея
Материалы по теме
Япония выразила протест из-за запуска баллистических ракет КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter