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Политика ,  
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КНДР предложила США не забыть до конца года о дружбе Трампа и Ким Чен Ына
Дружба дружбой, но всему есть предел, заявили в Пхеньяне. Там указали, что США тянут время и ничего не делают для улучшения отношений
Фото: Susan Walsh / AP

Председатель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ен Чхор выступил с обращением к США продолжить диалог и не сходить с заданного пути, сообщает северокорейское агентство ЦТАК. По его словам, то, что общение еще возможно, политик объяснил дружеским отношениям между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. «Но всему есть предел», — говорится в его заявлении.

Как отметил Ким Ен Чхор, США называют своими дипломатическим успехами выдвинутые КНДР для укрепления доверия предложения, а сами ничего не делают для улучшения отношений. «Соединенным Штатам не стоит мечтать о том, что они будут до конца года тянуть время, уповая на дружеские отношения наших лидеров», — сказал он.

«Я не хочу, чтобы известная дипломатам фраза «нет вечных врагов, нет вечных друзей» превратилась в поговорку «есть вечные враги, но не бывает вечных друзей», — добавил Ким Ен Чхор.

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла летом 2018 года, лидеры двух стран подписали декларацию, согласно которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Второй саммит, на котором планировалось разработать конкретные шаги для достижения поставленных целей, завершился без подписания каких-либо официальных документов.

В начале октября представители КНДР и США провели консультации в Стокгольме, которые стороны оценили по-разному. Так, в Пхеньяне заявили, что встреча не оправдала ожиданий, а в Вашингтоне посчитали, что все прошло хорошо. «США и КНДР не преодолеют наследие 70 лет войны и враждебности на Корейском полуострове за одну субботу», — заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Автор: Артем Филипенок
Теги: КНДР, Ким Чен Ын
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