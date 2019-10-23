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Посол США назвал причину разморозки финансовой помощи Украине
По словам Уильяма Тейлора, решение принималось в зависимости от намерений Киева провести расследование в отношении сына Байдена. Тейлор во вторник дал показания в конгрессе США в рамках процедуры импичмента Трампу
Уильям Тейлор (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования по делу сына Джозефа Байдена. Такое заявление Тейлор сделал во вторник на закрытых слушаниях трех комитетов Палаты представителей, сообщает The Washington Post (WP).

Показания Тейлора противоречат ранним заявлениям Трапам, отрицавшего, что он использовал вопрос предоставления помощи Украине в своих политических целях, пишет издание.

В распоряжении WP оказалось 15-страничное выступление Тейлора.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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