В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.

О голосовании объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Резолюция в том числе установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию записей допросов свидетелей, передает The Hill. Как сообщил член палаты представителей Джим Макговерн (штат Массачусетс), он предоставит резолюцию на этой неделе, чтобы «обеспечить прозрачность» расследования импичмента. Таким образом, это будет первое официальное голосование по процедуре в палате представителей.

Сейчас члены Демократической партии в палате конгресса проводят расследование в рамках импичмента Трампу, однако республиканцы обвиняют их в том, что процесс не был оформлен должным образом, с вынесением на общее голосование. Пелоси заявила, что в этом нет необходимости, поскольку комитеты и так обладают всеми необходимыми полномочиями для расследования.

25 сентября Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом послужила появившаяся в СМИ информация о его попытке надавить на президента Украины Владимира Зеленского по расследованию против сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. После этого Белый дом рассекретил запись беседы лидеров, а в палате представителей заявили о начале расследования. Трамп, в свою очередь, обвинил Пелоси в государственной измене. Белый дом отказался сотрудничать с демократами в рамках процедуры импичмента.

24 октября республиканцы провели акцию протеста в здании американского конгресса во время слушаний в палате представителей, проходивших в рамках импичмента Трампа. На следующий день в сенат США внесли резолюцию с осуждением процедуры.