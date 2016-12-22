СБУ обвинила Россию, ДНР и ЛНР в вербовке жен украинских военных

Служба безопасности Украины сообщила о попытках завербовать жен украинских военнослужащих, которые посещали родственников в ДНР и ЛНР или на территории России. В последнем случае вербовку проводила ФСБ, заявляет СБУ

Фото: Олександр Клименко / Reuters

Жены трех военнослужащих украинской армии были завербованы ФСБ и министерствами безопасности непризнанных республик на юго-востоке Украины во время визитов к родственникам, проживающим на территории России или ЛНР и ДНР. Сообщение об этом размещено на сайте Службы безопасности Украины.

«На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов», — говорится в сообщении.

В обмен на благополучие родных и собственную безопасность от женщин требовали сообщать по мобильным телефонам данные о службе мужей, расположении воинских частей и местах, где они участвуют в боях, докладывать о том, сколько и какой военной техники используется, о моральном настрое сослуживцев, о недовольных командованием и политической обстановкой на Украине.

На сайте СБУ также опубликовано видео с фигурами женщин, чьи лица размыты. Видео сопровождается закадровым голосом, который рассказывает историю вербовки каждой из них. Одну женщину, согласно видео, завербовали в Горловке спецслужбы ДНР. Другую — в Санкт-Петербурге во время визита к родителям сотрудники ФСБ, а третью — в городе Антрацит, расположенном на территории, подконтрольной ЛНР, местные спецслужбы.

«Оперативники военной контрразведки СБУ предупредили гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами, от втягивания в противоправную деятельность», — сообщает СБУ. Согласно сообщению ведомства, после возвращения на Украину женщины «сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач».

Видео: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины также сообщает, что разоблачила «неоднократные факты вербовки» родственников украинских военных, однако их число не называет.

Это не первый раз, когда СБУ заявляет о вербовке Россией граждан Украины, навещающих родственников. В октябре 2017 года ведомство сообщило о вербовке сотрудницы нацгвардии, которая приехала навестить сестру в Москве. По словам главы СБУ, у нее были два мужских псевдонима — «чтобы скрыть то, что она женщина».

О том, что Киев также предпринимает массовые попытки завербовать российских граждан, заявляют и российские спецслужбы.

По словам начальника крымского управления ФСБ Виктора Палагина, летом на границе с Крымом на Украине были организованы вербовочные пункты, в которых принуждали въезжающих на полуостров крымчан к сотрудничеству с Киевом.