СБУ заявила об установлении имен 206 наемников из ЧВК Вагнера

Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 человек, которых в Киеве считают внештатными сотрудниками российской разведки, которые участвовали в боевых действиях на Украине и в Сирии

Здание главного управления СБУ в Киеве (Фото: Стрингер / РИА Новости)

На своем сайте СБУ назвала имена и личные данные людей, которые, как утверждают в ведомстве, действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. В списке также приведены имена восьми человек, которые, как считают в Киеве, погибли во время боя 7 февраля 2018 года в районе Дейр-эз-Зора.

В СБУ заявляют, что участники боевых действий в Сирии в 2014–2016 годах также участвовали в боях в Донбассе, «способствовали российской аннексии Крыма», а также «совершали диверсии» на территории, которая контролируется украинской армией. В частности, в спецслужбе заявили, что один из погибших под Дейр-эз-Зором задерживался в Днепропетровской области и позже был обменян на граждан Украины.

В Киеве также утверждают, что в ЧВК Вагнера есть не только россияне, но и граждане других государств: Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана, Молдавии.

Бой под Дейр-эз-Зором, о котором говорится в сообщении СБУ, произошел после попытки большой группы, в которой были в том числе бойцы шиитских организаций, занять территорию на восточном берегу реки Евфрат, которую контролировали курдские ополченцы и бойцы спецназа США. После применения артиллерии и авиации им пришлось отступить.