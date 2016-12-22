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В ЛНР назвали основную причину гибели военнослужащих ВСУ
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В ЛНР назвали основную причину гибели военнослужащих ВСУ
Украинский кризис, 17:41
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В ЛНР назвали основную причину гибели военнослужащих ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) гибнут на территории Донбасса из-за собственной неосторожности. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.

«Основной причиной гибели бойцов являются подрывы на собственных минных заграждениях, неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты», — сказал он.

Марочко заявил, что командование бригад ВСУ скрывает небоевые потери от руководства. Он сообщил, что в медицинские учреждения города Лисичанска поступили 50 раненых украинских военнослужащих и 20 тел погибших.

23 августа Марочко сообщил, что военные ВСУ понесли потери во время попытки захватить позиции ЛНР в районе села Желобок. По его словам, трое украинских военных погибли, еще четверо получили ранения.

Ранее контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о перемирии, которое должно вступить в силу с 29 августа. Оно связано с началом нового учебного года.

Теги: ЛНР , ВСУ , потери
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