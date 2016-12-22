Вице-премьер Борисов назвал возможную причину падений ракет «Протон»

По словам Юрия Борисова, «Роскосмос» отстает от авиационной промышленности в деле внедрения современных технологий. Именно это могло привести к гибели ракет-носителей, полагает чиновник

Юрий Борисов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Несмотря на то что космическая отрасль традиционно считается высокотехнологичной, в реальности работающие в этой сфере российские предприятия заметно отстали от авиапроизводителей в деле внедрения современных технологий, рассказал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, именно это отставание могло стать причиной аварий ракет-носителей «Протон».

«Может, как раз поэтому у нас «Протоны» падают? Что вовремя в этой отрасли не подхватили вот этот тренд на перевооружение и освоение новых технологий», — сказал Борисов, выступая на XI Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, организованной Союзом машиностроителей России.

Вице-премьер отметил, что специалисты в конструкторских бюро Туполева и Сухого давно перешли к математическому авиационному моделированию, «проектируют в цифре» и документацию на заводы-изготовители передают в электронном виде, в то время как в «Роскосмосе» «этой культурой еще не овладели массово».

Ракета-носитель «Протон», предназначенная для доставки грузов на орбиту Земли, была разработана в 1960-х годах и стала основным средством ​вывода в космос всех советских и российских орбитальных станций, модулей станций «Мир» и МКС, а также тяжелых спутников различного назначения и межпланетных станций. С 2000-х годов используется модификация ракеты-носителя — «Протон-М», применяемая при запусках как российских, так и иностранных космических аппаратов.

Начиная с 1967 года состоялось 404 пуска «Протона», из которых аварией закончились 49. В 2010–2015 годах произошло сразу несколько громких аварий, повлекших потери нескольких спутников. Так, 2 июля 2013 года «Протон-М» на первой минуте полете отклонился от курса, разрушился в воздухе и упал на территории космодрома Байконур​. В 2017 году Арбитражный суд Москвы признал, что причиной аварии стал производственный брак (работники Центра имени Хруничева неправильно установили датчики угловых скоростей).

22 июня 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «Протоны» выполнили свою историческую задачу и их производство будет прекращено.

«У нас контракты на 20 ракет, из них 17 — подтвержденные, еще три в работе. И мы завершаем производство ракеты «Протон-М» в конце 2020 года — начале 2021 года», — пояснил Рогозин. Последний пуск «Протона-М» должен состояться в 2025 году, на смену ему придет ракета-носитель «Ангара».