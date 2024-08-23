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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал, что российские военные выбили ВСУ с позиций в Торецке

ТАСС: российские военные выбили ВСУ с позиций в высотках Торецка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские военные покинули позиции в высотных домах на востоке Дзержинска (российское название города — Торецк), сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.

Военные продолжают зачищать украинские позиции. «Часть группировки, которая там находилась, уничтожена», — добавил собеседник агентства. В силовых структурах уточнили, что ВСУ пытаются перебрасывать небольшие группы подкрепления, большая часть которых уничтожается по дороге на позиции.

20 августа Министерство обороны России заявило, что подразделения российских войск заняли Новгородское (Нью-Йорк) — стратегически важный транспортный узел. Новгородское находится к югу от Торецка и в течение двух лет было одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение всей военной операции.

Торецк — город в Бахмутском районе ДНР с населением около 5 тыс. человек (до начала спецоперации). Он находится примерно в 15 км к западу от Горловки, которую контролируют российские войска, и в 20 км от подконтрольной ВСУ Константиновки.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Зампред оборонного комитета Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 1 августа заявила, что Торецк, являющийся важным логистическим центром ВСУ, не готов к обороне, а фортификации внутри города отсутствуют. Она отметила, что местное население не эвакуировано, в городе остается около 3 тыс. человек.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ обороняются на покровском и торецком направлениях, но ситуация складывается сложная.

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