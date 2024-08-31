Столтенберг счел законным наступление ВСУ на Курскую область
Наступление Украины на Курскую область является законным, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Welt am Sonntag.
Он связал операцию Вооруженных сил Украины с правом Киева на самооборону. «И согласно международному праву, это право не ограничивается границей [с Россией]», — сказал Столтенберг. Генсек оставил за Киевом решение, «как защищать себя».
Альянс впервые заявляет об одобрении вторжения украинских военных в Курскую область, отмечает издание. Генсек блока подчеркнул, что Украина не обсуждала с НАТО свои планы по атаке на российский регион заранее. «В этом отношении НАТО не сыграло никакой роли», — добавил он.
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