Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

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За последние сутки подразделения группировки «Север» отразили пять атак штурмовиков ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области, сообщила днем 30 августа пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское, Поречное», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные сорвали попытки украинской стороны провести атаки в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька. Убиты и ранены 40 украинских военнослужащих, уничтожены три боевых бронированных машины и два автомобиля, уточнили в Минобороны.

Всего на курском направлении ВСУ потеряли за сутки более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники.

Боевые действия продолжаются в Курской области с тех пор, как 6 августа на территорию региона прорвались украинские военные. Минобороны регулярно отчитывается о результатах военных действий на курском направлении.

Так, 15 августа российские истребители Су-34 нанесли удары по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. 12 августа в оборонном ведомстве сообщили о переброске в регион дополнительных сил и средств для усиления группировки войск и формирования резервов.