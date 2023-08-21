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Times узнала об отказе МИД Британии от термина «враждебное государство»

Times узнала об отказе МИД Британии от фразы «враждебное государство» из-за Китая
«Враждебными государствами» больше не называют Россию, КНДР, Иран и Китай. Сделали это потому, что Лондон хочет улучшить отношения с Пекином, отмечает Times
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

МИД Великобритании попросил правительственных чиновников отказаться от формулировки «враждебное государство» как в документах, так и во внутренних рабочих переписках по e-mail и WhatsApp, сообщает The Times.

Один из чиновников получил соответствующее уведомление от Форин-офиса и попросил объяснений. «Государства сами по себе не враждебны, они просто совершают враждебные поступки», — заявило ведомство. Оно также назвало термин «двусмысленным».

По данным издания, отказ от такой дефиниции связан с усилиями Лондона улучшить отношения с Пекином. Однако теперь формулировка также не используется в отношении России, Северной Кореи и Ирана.

Источники Times рассказали, что Британия уже убрала из документов, появившихся в прошлые годы, например, комплексного обзора безопасности, обороны и внешней политики королевства за 2021 год, фразу «враждебные государства». Ее заменили на «враждебные субъекты», а формулировку «враждебная государственная деятельность», — на «государственные угрозы».

Некоторые собеседники газеты сочли это изменение «смехотворным», данная позиция вызвала «недоумение во всем правительстве».


Российская сторона в начале прошлого года утвердила «перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия». В него включили почти 50 стран, в том числе и Великобританию.

В России также есть «перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом». В него включены восемь стран — США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия и Норвегия.

Представители власти и ведомства иногда используют и просто формулировку «недружественные страны». В частности, ее применял Минфин, отвечая на обращение британских властей с просьбой отменить приостановку отдельных пунктов Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). В Лондоне отметили, что продолжают соблюдать его. Минфин сообщил, что соглашение будет приостановлено до тех пор, пока права России не восстановят.

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