Великобритания заказала для Украины системы ПВО на £90 млн

Великобритания подписала три контракта на £90 млн на поставку Киеву систем ПВО

Фото: Norwegian Armed Forces / FORSVARET

Власти Великобритании заключили три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) на сумму более £90 млн ($115,2 млн), сообщило правительство Великобритании. Договоры подписаны от имени Фонда Украины, который финансирует британское правительство.

«К ним относятся контракт на £56 млн с норвежской оборонной компанией Kongsberg и еще два контракта на поставку дополнительных средств ПВО», — говорится в пресс-релизе.

Контракт с Kongsberg предусматривает закупку системы для борьбы с дронами CORTEX Typhon. Ее обслуживают два человека, система может быть быстро развернута и перемещена в другое место.

CORTEX Typhon может работать отдельно или как часть интегрированной сети с использованием набора датчиков, камер, радаров и электронного оборудования наблюдения, что позволит уничтожать или нарушать работу БПЛА.

Министр обороны Британии подчеркнул, что системы ПВО помогут и на передовой, и для защиты мирного населения.

В октябре 2022 года Британия заявила, что поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM, которые могут использоваться американскими зенитными комплексами NASAMS, чтобы украинские силы смогли «защитить свое небо».

Великобритания также передала Киеву мощные ракеты, но не оружие для их запуска.