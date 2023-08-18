branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
Лови момент: какие бизнес-стратегии выбрали российские компании в 2023-м Pro, 12:05
Директор московской школы объяснил стрельбу во дворе «Днем Бородина» Общество, 12:02
Фаворитом президентских выборов в Аргентине стал «конкурент» Трампа Политика, 11:59
СПБ Биржа с 23 августа запустит торги паями 11 новых ETF Инвестиции, 11:53
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 11:48
Как россиянину сдать экзамен IELTS в 2023 году: подробная инструкция Life, 11:47
ФСБ задержала двух россиян с 250 кг янтаря-сырца Политика, 11:44
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
WSJ узнала о мерах США против Турции за «помощь России» Политика, 11:40
Месси рассказал об обретенном счастье после перехода в «Интер Майами» Спорт, 11:39
ПСБ и госкорпорация «Ростех» развивают партнерство Пресс-релиз, 11:38
Великобритания заказала для Украины системы ПВО на £90 млн Политика, 11:38
В грузовом терминале морского порта в Новороссийске произошел пожар Общество, 11:33
Выходит новый фильм с Лиамом Нисоном. Вот почему актер по-прежнему крутой Life, 11:32
Риелторы назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 11:30
Политика ,  
0 

Великобритания заказала для Украины системы ПВО на £90 млн

Великобритания подписала три контракта на £90 млн на поставку Киеву систем ПВО
Фото: Norwegian Armed Forces / FORSVARET
Фото: Norwegian Armed Forces / FORSVARET

Власти Великобритании заключили три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) на сумму более £90 млн ($115,2 млн), сообщило правительство Великобритании. Договоры подписаны от имени Фонда Украины, который финансирует британское правительство.

«К ним относятся контракт на £56 млн с норвежской оборонной компанией Kongsberg и еще два контракта на поставку дополнительных средств ПВО», — говорится в пресс-релизе.

Контракт с Kongsberg предусматривает закупку системы для борьбы с дронами CORTEX Typhon. Ее обслуживают два человека, система может быть быстро развернута и перемещена в другое место.

CORTEX Typhon может работать отдельно или как часть интегрированной сети с использованием набора датчиков, камер, радаров и электронного оборудования наблюдения, что позволит уничтожать или нарушать работу БПЛА.

Министр обороны Британии подчеркнул, что системы ПВО помогут и на передовой, и для защиты мирного населения.

В октябре 2022 года Британия заявила, что поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM, которые могут использоваться американскими зенитными комплексами NASAMS, чтобы украинские силы смогли «защитить свое небо».

Читайте на РБК Pro
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты
Как уволить сотрудника и не стать тираном в глазах коллектива
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности

Великобритания также передала Киеву мощные ракеты, но не оружие для их запуска.

Теги
Украина Великобритания ПВО
Материалы по теме
МИД Дании подтвердил передачу США F-16 Киеву
Политика
Bloomberg узнал о рекордных поставках российского топлива в Бразилию
Политика
Минобороны заключило контракт на поставку колесных гаубиц «Мальва»
Политика