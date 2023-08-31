В Петербурге бывший иеромонах РПЦ получил три года колонии за фейки об армии

Экс-иеромонаху РПЦ дали три года колонии по статье о фейках про армию

По данным следствия, бывший иеромонах Курмояров распространял «ложную информацию» об армии в интернете, в том числе на YouTube-канале, где он говорил о ситуации на Украине и рассуждал, кто будет в раю, а кто в аду

Иоанн Курмояров (Фото: «Православный виртуальный приход» / YouTube)

Бывшего иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова приговорили к трем годам колонии по обвинению в распространении фейков о действиях Вооруженных сил и госорганов России (п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети Интернет, сроком на два года», — сказано в сообщении.

Курмояров полностью признал вину и раскаялся, утверждают в суде. Время, которое иеромонах провел в СИЗО, вычтут из срока.

РБК обратился за комментарием к Иоанну Курмоярову и его адвокату Карине Яровой.

Сторона обвинения запрашивала для бывшего священника семь лет колонии. Максимальное наказание, возможное по указанной части ст. 207.3, — десять лет заключения.

Курмоярова задержали и арестовали в Петербурге в июне прошлого года. В суде указывали, что ему вменяли «63 эпизода размещения с 24.02.2022 по 06.06.2022 недостоверной информации на различных интернет-ресурсах». В частности, речь шла о роликах на YouTube-канале «Православный виртуальный приход», в которых содержалась «ложная информация об использовании Вооруженных сил РФ», сообщили в суде.

По информации телеграм-канала Baza, на момент задержания Курмояров работал офис-менеджером. Прежде он имел сан иеромонаха и преподавал в Новосибирской духовной семинарии. Как писал портал NGS.ru , его в 2020-м отстранили от служения после критики храма вооруженных сил в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, который иеромонах назвал «языческим капищем». Также он выступал против «сращивания церкви с государством». YouTube-канал священник стал вести после отстранения.

В 2021 году Курмояров написал заявление в правоохранительные органы на министра обороны Сергея Шойгу с требованием наказать его за оскорбление чувств верующих. Незадолго до этого бывший священник создавал петицию, в которой просил Шойгу убрать из храма в Кубинке «коммунистические символы, а также другие изображения, оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих».