Архитектора из Петербурга приговорили к шести годам колонии за «фейки» об армии

Архитектору из Петербурга дали шесть лет колонии за «фейки» об армии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил активистку движения «Демократический Петербург», архитектора Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Помимо лишения свободы суд запретил Смирновой в течение трех лет размещать публикации в интернете. Поводом для возбуждения дела стали посты Смирновой в сообществе «Демократический Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Активистка с начала мая прошлого года находилась под арестом. Она не признала вину.

Смирнову обвиняли по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России по мотивам ненависти или вражды). По этой статье ей грозило до десяти лет лишения свободы. Обвинение запрашивало для нее семь лет колонии, передает MR7. Представитель прокуратуры говорил, что в случае Смирновой, по его мнению, нет никаких смягчающих обстоятельств.

В начале августа московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии против бывшего вице-президента Всемирного баптистского альянса Юрия Сипко. По мнению следствия, ложная информация о ВС России содержалась в ролике, который Сипко опубликовал в интернете в марте прошлого года.

У пастора и его соратников прошли обыски в Москве и Калуге. Позже МВД объявило Сипко в розыск. Информации о его задержании или аресте нет.