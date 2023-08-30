branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 16:10
Венецианский кинофестиваль открылся в Италии. Фото с красной дорожки Life, 22:44
Мать главы испанского футбола попала в больницу на третий день голодовки Спорт, 22:23
В ВСУ заявили о гибели шести украинских пилотов на бахмутском направлении Политика, 22:21
В Брянской области сбили два беспилотника Политика, 22:15
На востоке Крыма сбили крылатую ракету Политика, 22:04
Архитектору из Петербурга дали шесть лет колонии за «фейки» об армии Политика, 21:52
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 21:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Зенит» проиграл аутсайдеру РПЛ в Кубке России Спорт, 21:42
Германия передала Украине 10 танков Leopard и 40 БМП Marder Политика, 21:41
Мятежники в Габоне назначили командующего гвардией временным президентом Политика, 21:30
Карпин вызвал в сборную почти 50 футболистов Спорт, 21:28
Доходность бондов «М.Видео» выше 20%. Почему инвесторы избавляются от них Инвестиции, 21:22
Усыпальницу в Санкт-Петербурге, где похоронен Суворов, передали РПЦ Общество, 21:16
Стрелкова доставили в суд в одной машине с украинцами Политика, 21:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Архитектору из Петербурга дали шесть лет колонии за «фейки» об армии

Архитектора из Петербурга приговорили к шести годам колонии за «фейки» об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил активистку движения «Демократический Петербург», архитектора Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Помимо лишения свободы суд запретил Смирновой в течение трех лет размещать публикации в интернете. Поводом для возбуждения дела стали посты Смирновой в сообществе «Демократический Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Активистка с начала мая прошлого года находилась под арестом. Она не признала вину.

Смирнову обвиняли по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России по мотивам ненависти или вражды). По этой статье ей грозило до десяти лет лишения свободы. Обвинение запрашивало для нее семь лет колонии, передает MR7. Представитель прокуратуры говорил, что в случае Смирновой, по его мнению, нет никаких смягчающих обстоятельств.

В начале августа московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии против бывшего вице-президента Всемирного баптистского альянса Юрия Сипко. По мнению следствия, ложная информация о ВС России содержалась в ролике, который Сипко опубликовал в интернете в марте прошлого года.

У пастора и его соратников прошли обыски в Москве и Калуге. Позже МВД объявило Сипко в розыск. Информации о его задержании или аресте нет.

Теги
Санкт-Петербург архитектор активистка фейк суд колония
Материалы по теме
В Перми прекратили дело о дискредитации армии против 82-летнего писателя
Политика
Глуховского заочно приговорили к восьми годам по делу о фейках про армию
Политика
Бизнесмена приговорили к 1,5 годам за антивоенные лозунги на его магазине
Политика