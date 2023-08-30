Для бывшего иеромонаха РПЦ запросили семь лет колонии за фейки об армии
Обвинение запросило семь лет колонии общего режима для лишенного сана иеромонаха Иоанна Курмоярова за публикацию фейков о российской армии, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга. Также ему хотят запретить на два года заниматься администрированием сайтов.
Курмоярова обвиняют в распространении порочащей информации про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Sota Vision (учредитель издания Александра Айнбиндер признана иноагентом) отмечает, что прокурор попросил суд учесть смягчающее обстоятельство: Курмояров полностью признал вину и раскаялся. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Курмоярова задержали в Петербурге 7 июня прошлого года, на следующий день его арестовали. По данным телеграм-канала Baza, дело против бывшего монаха возбудили за опубликованное в марте видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором говорилось о военной операции на Украине.
Когда Курмоярова арестовали, он работал офис-менеджером. До этого имел сан иеромонаха и преподавал в Новосибирской духовной семинарии. В конце июня 2020 года его отстранили от служения и преподавания на два месяца из-за критики в адрес храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». В своей публикации в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms в России признана экстремистской и запрещена) Курмояров назвал этот храм языческим капищем. Позже священника уволили из семинарии.
В декабре 2021 года он направил в Следственный комитет заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности министра обороны Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих, писал портал NGS.ru. Священнослужитель пояснил, что в феврале 2021 года разместил петицию, в которой просил министра обороны убрать из главного храма ВС России «коммунистические символы, а также другие изображения, оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих». Однако, по его словам, в ведомстве ответили, что «росписи храма согласовывались с высшим руководством РПЦ». В апреле прошлого года Курмоярова лишили сана, в том числе из-за распространения недостоверной информации о российской армии.