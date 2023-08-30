Обвинение запросило семь лет колонии для бывшего иеромонаха РПЦ за фейки об армии

Для бывшего иеромонаха РПЦ запросили семь лет колонии за фейки об армии

Бывшего петербургского священника Иоанна Курмоярова просят приговорить к семи годам колонии за дискредитацию армии. Дело против него завели после публикации видео о спецоперации под названием «Кто будет в аду, а кто в раю?»

Иоанн Курмояров (Фото: «Православный виртуальный приход» / YouTube)

Обвинение запросило семь лет колонии общего режима для лишенного сана иеромонаха Иоанна Курмоярова за публикацию фейков о российской армии, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга. Также ему хотят запретить на два года заниматься администрированием сайтов.

Курмоярова обвиняют в распространении порочащей информации про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Sota Vision (учредитель издания Александра Айнбиндер признана иноагентом) отмечает, что прокурор попросил суд учесть смягчающее обстоятельство: Курмояров полностью признал вину и раскаялся. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Курмоярова задержали в Петербурге 7 июня прошлого года, на следующий день его арестовали. По данным телеграм-канала Baza, дело против бывшего монаха возбудили за опубликованное в марте видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором говорилось о военной операции на Украине.

Когда Курмоярова арестовали, он работал офис-менеджером. До этого имел сан иеромонаха и преподавал в Новосибирской духовной семинарии. В конце июня 2020 года его отстранили от служения и преподавания на два месяца из-за критики в адрес храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». В своей публикации в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms в России признана экстремистской и запрещена) Курмояров назвал этот храм языческим капищем. Позже священника уволили из семинарии.

В декабре 2021 года он направил в Следственный комитет заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности министра обороны Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих, писал портал NGS.ru. Священнослужитель пояснил, что в феврале 2021 года разместил петицию, в которой просил министра обороны убрать из главного храма ВС России «коммунистические символы, а также другие изображения, оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих». Однако, по его словам, в ведомстве ответили, что «росписи храма согласовывались с высшим руководством РПЦ». В апреле прошлого года Курмоярова лишили сана, в том числе из-за распространения недостоверной информации о российской армии.