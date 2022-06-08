В Петербурге бывшего иеромонаха РПЦ арестовали по статье о фейках

Иоанн Курмояров (Фото: ПРАВОСЛАВНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИХОД / YouTube)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Иоанна Курмоярова до 6 августа по обвинению в распространении ложной информации о действиях российских вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов в Telegram.

По этой статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала Baza, дело против Курмоярова возбудили за опубликованное в марте видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором говорилось о военной операции на Украине. 7 июня Курмоярова задержали, при обыске у него изъяли гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник.

По информации Baza, сейчас Иоанн Курмояров работает офис-менеджером. До этого он имел сан иеромонаха и преподавал в Новосибирской духовной семинарии. В конце июня 2020 года его отстранили от священнослужения и преподавания на два месяца из-за критики храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». В своей публикации в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms в России признана экстремистской организацией и запрещена) он назвал этот храм «языческим капищем».

В декабре прошлого года Курмояров направил в Следственный комитет заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности министра обороны Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих, писал портал NGS.ru. Священнослужитель тогда пояснял, что в феврале 2021 года разместил петицию, в которой просил министра обороны убрать из главного храма ВС России «коммунистические символы, а также другие изображения, оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих». Однако, по его словам, в ведомстве ответили, что «росписи храма согласовывались с высшим руководством РПЦ».