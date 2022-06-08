Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 22:29
В Петербурге бывшего иеромонаха РПЦ арестовали по статье о фейках Политика, 22:16
Сбербанк приостановил расчеты в юанях Финансы, 21:57
США назвали условием диалога с Венесуэлой «действие в ответ на действие» Политика, 21:51
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 21:43
Spiegel узнала о задержках с поставкой немецкого оружия Киеву Политика, 21:35
Пошлину для операторов связи предложили поднять более чем в 130 раз Бизнес, 21:29
Макгрегор возглавил рейтинг самых ненавистных бойцов UFC в соцсетях Спорт, 21:24
Миронов заявил, что со здания партии потребовали снять баннер с Z и V Политика, 21:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Правительство ДНР возглавил чиновник из Минпромторга России Политика, 20:50
Туктамышева назвала правильным повышение возрастного ценза для фигуристок Спорт, 20:49
В ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян Общество, 20:43
Суд заменил Соболь исправительные работы на четыре месяца лишения свободы Политика, 20:40
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

В Петербурге бывшего иеромонаха РПЦ арестовали по статье о фейках

Иоанн Курмояров
Иоанн Курмояров (Фото: ПРАВОСЛАВНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИХОД / YouTube)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Иоанна Курмоярова до 6 августа по обвинению в распространении ложной информации о действиях российских вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов в Telegram.

По этой статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала Baza, дело против Курмоярова возбудили за опубликованное в марте видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором говорилось о военной операции на Украине. 7 июня Курмоярова задержали, при обыске у него изъяли гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По информации Baza, сейчас Иоанн Курмояров работает офис-менеджером. До этого он имел сан иеромонаха и преподавал в Новосибирской духовной семинарии. В конце июня 2020 года его отстранили от священнослужения и преподавания на два месяца из-за критики храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». В своей публикации в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms в России признана экстремистской организацией и запрещена) он назвал этот храм «языческим капищем».

24.02–24.05. Инфографика
Политика

В декабре прошлого года Курмояров направил в Следственный комитет заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности министра обороны Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих, писал портал NGS.ru. Священнослужитель тогда пояснял, что в феврале 2021 года разместил петицию, в которой просил министра обороны убрать из главного храма ВС России «коммунистические символы, а также другие изображения, оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих». Однако, по его словам, в ведомстве ответили, что «росписи храма согласовывались с высшим руководством РПЦ».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Почему искусственное мясо не спасет мир от продовольственного кризиса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Sarah Brown / Unsplash Три месяца без привычных соцсетей: как продвигают себя российские бренды
Инструкции
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи

Теги
фейк арест священнослужитель Санкт-Петербург суд
Материалы по теме
Кара-Мурзе продлили арест по делу о фейках про армию России
Политика
Суд заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о фейках об армии
Политика
Правозащитник сообщил о задержании пяти человек по делу о фейках об армии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter