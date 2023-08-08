СК возбудил против баптистского пастора Юрия Сипко дело о фейках про действия ВС России

СК возбудил дело против баптиста о фейках про армию

Следователи завели дело о фейках про армию России против баптиста Юрия Сипко, который в марте 2022 года выложил видео с «заведомо ложной информацией». У него и его соратников прошли обыски в Москве и Калуге

Юрий Сипко (Фото: Andrey Dementev / Wikipedia)

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего вице-президента Всемирного баптистского альянса Юрия Сипко о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России. Об этом сообщает столичное управление СК в телеграм-канале.

По данным следствия, в марте прошлого года Сипко разместил в интернете ролик, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

Уголовное дело завели по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

«В рамках уголовного дела у Сипко и его соратников прошли обыски на территории столичного региона и города Калуги», — отметили следователи.

Президент России Владимир Путин 4 марта прошлого года подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России. За нарушение статьи 207.3 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., срок лишения свободы — до пяти-десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет лишения свободы.

Накануне Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского (внесен в реестр иноагентов) к восьми годам колонии по делу о фейках про российскую армию.

Глуховский сообщил о возбуждении против него уголовного дела по этой статье в июне прошлого года, уточнив, что его обвиняют «за пост в Instagram» (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). МВД России объявило его в розыск.

Генпрокуратура уточнила, что в марте—мае 2022 года Глуховский размещал в соцсетях записи и видеоролики, «содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении российскими военными умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилованиях несовершеннолетних украинских школьниц» во время военной операции.