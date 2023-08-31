Новым министром обороны Великобритании станет глава Минэнерго

За год Грант Шэппс сменил пять должностей — от министра транспорта до министра обороны. Теперь перед ним будет стоять задача усилить армию Великобритании и обеспечить ей необходимые ресурсы, отмечает SkyNews

Грант Шэппс (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Министр энергетики Великоритании Грант Шэппс назначен главой Минобороны, сообщает SkyNews со ссылкой на заявление правительства страны.

Это будет пятая должность в кабинете министров, которую Шэппс займет за год: он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, некоторое время работал министром внутренних дел при Лиз Трасс и был министром бизнеса до своей нынешней должности в правительстве Риши Сунака.

Перед новым министром обороны Великобритании будет стоять задача усилить британские вооруженные силы и обеспечить им новые ресурсы, снаряжение и жилье, отметил источник телеканала.

Ранее 31 августа Шаппса видели входящим в официальную резиденцию премьера-министра страны на Даунинг-стрит, 10.

Его предшественник, Бен Уоллес, анонсировал уход с поста еще в июне. Сегодня было официально объявлено о его отставке. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил его отставку, отметив, что Уоллес покинет пост с его благодарностью и уважением.

Причинами отставки Уоллес называл усталость и долгий срок, проведенный на госслужбе. «Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати», — отмечал он.

По данным газеты The Times, Сунак не убедил президента США Джо Байдена и других лидеров поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсекретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга.

Telegraph, в свою очередь, передавала, что Байден заблокировал его кандидатуру из-за того, что Лондон решил обучать украинских пилотов на F-16 без согласия США.