Бен Уоллес ушел в отставку с поста министра обороны Великобритании

Бен Уоллес (Фото: Carl Court / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально объявил о своей отставке, передает SkyNews. Уход с поста он анонсировал еще в начале лета.

Причиной отставки он называл усталость и долги срок, проведенный в политике. «Я не буду баллотироваться в следующий раз. Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати», — говорил Уоллес.

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