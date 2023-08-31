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Бен Уоллес ушел в отставку с поста министра обороны Великобритании

Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Carl Court / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально объявил о своей отставке, передает SkyNews. Уход с поста он анонсировал еще в начале лета.

Причиной отставки он называл усталость и долги срок, проведенный в политике. «Я не буду баллотироваться в следующий раз. Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати», — говорил Уоллес.

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