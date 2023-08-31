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Армия КНДР провела учения с имитацией ядерного удара по Южной Корее

КНДР провела тактические учения по нанесению ядерного удара по Южной Корее
Они стали ответом на маневры США и Южной Кореи с участием эскадрильи стратегических бомбардировщиков В-1В и истребителей, цель которых, по мнению Пхеньяна, — подготовка к превентивному ядерному удару по стране

Корейская народная армия КНДР провела тактические учения по нанесению ядерного удара, имитирующие уничтожение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи, сообщает ЦТАК.

Это стало ответом на учения США и Республики Кореи с участием эскадрильи стратегических бомбардировщиков В-1В и истребителей, цель которых, по мнению Пхеньяна, — подготовка к превентивному ядерному удару по стране.

Военные, по данным ЦТАК, запустили две тактические баллистические ракеты в северо-восточном направлении, они разорвались в воздухе на высоте 400 м над условной целью.

Южная Корея и США с 21 августа проводят учения Ulchi Freedom Shield, они должны завершиться 31 августа.

До этого Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS). По словам военных, каждая ракета пролетела около 360 км, после чего упала в море. В JCS назвали пуски «серьезными провокациями».

29 августа Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил командный пункт Генштаба, который начал учения с участием всей армии в ответ на маневры США и Южной Кореи, «имитирующие тотальную войну против КНДР».

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В КНДР в 2022 году был принят закон, согласно которому государство может автоматически нанести ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам республики.

В августе министр обороны КНДР Кан Сун Нам счел неизбежной ядерную войну на полуострове из-за «враждебной политики» США. «Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну», — считает Кан Сун Нам.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключал, что Пхеньян может применить ядерное оружие, «не колеблясь».

Если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режиму в КНДР придет конец, предупреждал, в свою очередь, американский президент Джо Байден.

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Теги
Елена Чернышова
КНДР Южная Корея США учения ядерный удар
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