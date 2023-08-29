Ким Чен Ын решил сделать флот КНДР частью ядерных сил сдерживания

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Военно-морские силы (ВМС) Северной Кореи станут частью ядерных сил сдерживания, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер выступил с поздравительной речью в честь Дня военно-морских сил. «В будущем наши ВМС станут составляющей ядерных сдерживающих сил государства, выполняющей стратегические задания», — сказал он.

По словам Ким Чен Ына, военно-морской флот — «всеобъемлющая сила», он должен сыграть важную роль в защите суверенитета КНДР не только во время чрезвычайных ситуаций, но и в будущем.

Он подчеркнул, что ВМС страны должны находиться в полной боевой готовности и призвал к «радикальной» модернизации вооружения из-за стратегических активов США в регионе.

С таким заявлением Ким Чен Ын выступил на фоне того, что США, Южная Корея и Япония провели совместные учения в международных водах, передает Reuters. Их цель — улучшить возможности по обнаружению и отслеживанию целей. Пхеньян назвал учения репетицией войны.

Китай также раскритиковал учения США и их союзников близ Корейского полуострова. По словам зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуана, они «еще больше обострят напряженность» и повысят риск конфронтации и конфликта, а «в итоге даже могут привести к войне».