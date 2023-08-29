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Ким Чен Ын решил сделать флот КНДР частью ядерных сил сдерживания

Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР станут составной частью ядерных сил сдерживания
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Военно-морские силы (ВМС) Северной Кореи станут частью ядерных сил сдерживания, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер выступил с поздравительной речью в честь Дня военно-морских сил. «В будущем наши ВМС станут составляющей ядерных сдерживающих сил государства, выполняющей стратегические задания», — сказал он.

По словам Ким Чен Ына, военно-морской флот — «всеобъемлющая сила», он должен сыграть важную роль в защите суверенитета КНДР не только во время чрезвычайных ситуаций, но и в будущем.

Он подчеркнул, что ВМС страны должны находиться в полной боевой готовности и призвал к «радикальной» модернизации вооружения из-за стратегических активов США в регионе. 

С таким заявлением Ким Чен Ын выступил на фоне того, что США, Южная Корея и Япония провели совместные учения в международных водах, передает Reuters. Их цель — улучшить возможности по обнаружению и отслеживанию целей. Пхеньян назвал учения репетицией войны.

Китай также раскритиковал учения США и их союзников близ Корейского полуострова. По словам зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуана, они «еще больше обострят напряженность» и повысят риск конфронтации и конфликта, а «в итоге даже могут привести к войне».

Теги
КНДР Ким Чен Ын совместные учения ядерное оружие
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