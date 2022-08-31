Инспектор бундесвера призвал не недооценивать военный потенциал России

По мнению Эберхарда Цорна, Россия может при желании расширить конфликт, а ее военно-воздушный потенциал представляет угрозу для НАТО *

Эберхард Цорн (Фото: Michael Sohn / AP)

Запад не должен недооценивать военный потенциал России в конфликте на Украине, заявил в интервью Reuters генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн.

По его словам, Москва может при желании открыть второй фронт «и расширить конфликт регионально», хотя это и будет с ее стороны «очень неразумно».

Цорн добавил, что большая часть российского флота еще не привлечена к спецоперации на Украине. «У российских военно-воздушных сил тоже есть значительный потенциал, а это угрожает и НАТО», — отметил он. Генерал сказал, что Россия замедлила темпы спецоперации, но продолжает продвигаться вперед (Минобороны России объясняло замедление темпов желанием избежать жертв среди мирных жителей). Боеприпасы, по мнению Цорна, у российских военных кончатся не скоро, хотя часть этих боеприпасов — «старые».

Минобороны с начала военной операции на Украине 24 февраля сообщило о взятии под контроль части территории Украины: Херсонской области, частично — Запорожской и Харьковской. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении» ЛНР. Российские военные также планируют взять под контроль ДНР. В числе других целей спецоперации — «демилитаризация и денацификация» Украины.

CNN в конце августа сообщил, что Украина начала создавать условия для «серьезного контрнаступления» на юге. Пресс-секретарь командования «Юг» Минобороны Украины 29 августа объявила о начале наступательных действий на различных направлениях, в том числе в Херсонской области. Российское военное ведомство в тот же день подтвердило «попытку наступления» ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, но отметило, что украинские войска понесли большие потери.

Читайте на РБК Pro Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции Pro Водителей в России лишают бумажных транспортных накладных. Чем их заменят Водителей в России лишают бумажных транспортных накладных. Чем их заменят Инструкции Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника Инструкции Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете Статьи

Позднее в Минобороны России заявили о провале попыток украинских военных возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.