Инспектор бундесвера призвал не недооценивать военный потенциал России
Запад не должен недооценивать военный потенциал России в конфликте на Украине, заявил в интервью Reuters генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн.
По его словам, Москва может при желании открыть второй фронт «и расширить конфликт регионально», хотя это и будет с ее стороны «очень неразумно».
Цорн добавил, что большая часть российского флота еще не привлечена к спецоперации на Украине. «У российских военно-воздушных сил тоже есть значительный потенциал, а это угрожает и НАТО», — отметил он. Генерал сказал, что Россия замедлила темпы спецоперации, но продолжает продвигаться вперед (Минобороны России объясняло замедление темпов желанием избежать жертв среди мирных жителей). Боеприпасы, по мнению Цорна, у российских военных кончатся не скоро, хотя часть этих боеприпасов — «старые».
Минобороны с начала военной операции на Украине 24 февраля сообщило о взятии под контроль части территории Украины: Херсонской области, частично — Запорожской и Харьковской. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении» ЛНР. Российские военные также планируют взять под контроль ДНР. В числе других целей спецоперации — «демилитаризация и денацификация» Украины.
CNN в конце августа сообщил, что Украина начала создавать условия для «серьезного контрнаступления» на юге. Пресс-секретарь командования «Юг» Минобороны Украины 29 августа объявила о начале наступательных действий на различных направлениях, в том числе в Херсонской области. Российское военное ведомство в тот же день подтвердило «попытку наступления» ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, но отметило, что украинские войска понесли большие потери.
Позднее в Минобороны России заявили о провале попыток украинских военных возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.