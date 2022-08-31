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МИД заявил о поиске альтернативы Женеве для диалога с США

Рябков заявил, что не ждет прорывов в диалоге с США по стратегической стабильности
По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, позиции Швейцарии и Евросоюза по военной операции на Украине «слились», поэтому роль Женевы как площадки для диалога с США по стратегической стабильности снизилась
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Максим Шеметов / AP)

Роль Женевы как международной столицы и, в частности, как площадки для диалога США и России по стратегической стабильности, снизилась, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативу», — сказал он (цитата по ТАСС). Замминистра объяснил решение «слиянием» подхода Швейцарии «по проблематике оценок специальной военной операции» на Украине с позицией Евросоюза.

Нынешний контекст для диалога по стратегической стабильности Рябков тоже считает неблагоприятным. «Мы методично обсуждаем то, что происходит в этой сфере, с американцами, обмениваемся уведомлениями, то есть механизм договора в целом работает. Продолжим искать пути движения вперед», — рассказал замглавы МИДа, отметив, что прорывов все же не ожидает.

Ранее Рябков оценивал перспективу диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности как «неочевидную», так как США проводят «агрессивную политику» в отношении России, хотя есть и «некоторые сигналы относительно возобновления диалога» на тему стратегических наступательных вооружений.

Президенты Владимир Путин и Джо Байден решили начать диалог по стратегической стабильности на саммите в Женеве в июне прошлого года. После этого делегации сторон провели в Женеве несколько встреч, на которых обсуждался этот вопрос. В прошлом году Россия и США договорились продлить заключенный в 2010 году договор по стратегическому наступательному вооружению до 5 февраля 2026 года.

В конце прошлого года Путин предложил западным странам обсудить гарантии безопасности России, но после обмена требованиями и очных переговоров делегаций в Женеве прогресса достичь не удалось. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию.

После этого в Госдепе США подчеркивали, что не планируют возобновлять переговоры по стратегической стабильности, пока Москва не сделает выбор в пользу дипломатии. В ведомстве отмечали, что в будущем могут продолжить диалог.

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Российская сторона заявляет о готовности продолжать переговоры. По словам посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, США в одностороннем порядке заморозили дискуссию, поставив под угрозу «перспективы сохранения основ контроля над вооружениями».

Россия не будет делать Соединенным Штатам одолжений, чтобы возобновить переговоры, заявил 31 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Вашингтон подает сигналы о желании вернуться к диалогу.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД США Сергей Рябков
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