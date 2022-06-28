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Военная операция на Украине ,  
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Минпросвещения займется подготовкой школ Донбасса к 1 сентября

Фото: Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Партия «Единая Россия» и Минпросвещения займутся подготовкой школ в Донбассе и на занятых российскими войсками территориях к 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили: до 1 сентября школы будут обеспечены соответствующими учебниками. Мы также максимально сделаем все, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык», — сказал министр.

Минпросвещения ответило на публикации об отправке учителей в Донбасс
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Одной из основных задачах при подготовке к новому учебному году, считает Кравцов, служит подготовка новых преподавателей и повышение квалификации учителей. «Мы уже несколько тысяч учителей подготовили, переподготовили. Здесь важна очень тесная координация. Я благодарю всех, с Министерством просвещения работали», — сказал Кравцов.

По словам министра, один из центров подготовки действует в Ростове, а другой — в Крыму.

Ранее в Минпросвещения пожаловались на состояние школ в Донбассе. Как пояснили в ведомстве, это вызвано тем, что «состояние многих школ» в ДНР и ЛНР «отчетливо говорит о полном отсутствии какой-либо поддержки в прошлые годы со стороны украинского режима». И чтобы системы образования в республиках «могли функционировать», оно внедряет «обширные программы подготовки и повышения квалификации педагогов», а также помогает внедрять в образовательный процесс «качественные российские стандарты».

В министерстве заявили, что ведутся «масштабные непрерывные работы» по поддержке систем образования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на иных территориях, где есть «острая необходимость». В разговоре с РБК представители Минпросвещения рассказали, что оно также занимается обеспечением донбасских школ учебниками.

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