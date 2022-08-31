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Путин 1 сентября проведет в Калининграде открытый урок «о важном»

Президент Владимир Путин проведет в Калининграде 1 сентября урок «Разговор о важном»
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Президент России Владимир Путин посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября в ходе рабочей поездки в Калининград, сообщает пресс-служба Кремля.

Участниками урока станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Чему будет посвящен урок пока не уточняется.

Ранее Минпросвещения России обнародовало материалы к внеурочным занятиям «Разговоры о важном». Одно из занятий для учеников 10–11 классов, которое состоится 12 сентября, называется «Мы сами создаем свою Родину». Его часть будет посвящена российской военной операции на Украине.

Согласно документу, военная операция демонстрирует «проявления подлинного патриотизма», а ее цели — «защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО». Школьникам расскажут, что боевые действия затягиваются из-за «огромной военной и иной помощи коллективного Запада» Украине.

Под председательством российского президента также состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

В тот же день Путин встретится с главой Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

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Путин посетит Калининград 1 сентября
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