Школьникам расскажут о целях российской военной операции на Украине

На внеурочном занятии в сентябре старшеклассникам расскажут о целях военной операции и действиях Запада, которые «увеличивают число жертв». Школьникам объяснят, «что жители ДНР и ЛНР — русские люди и важно их возвращение в Россию»

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минпросвещения обнародовало материалы к внеурочным занятиям «Разговоры о важном», которые начнутся в российских школах с нового учебного года.

Одно из занятий для учеников 10-11 классов, которое пройдет 12 сентября, называется «Мы сами создаем свою Родину». Согласно сценарию урока, его часть будет посвящена российской военной операции на Украине.

В документе говорится, что военная операция демонстрирует «проявления подлинного патриотизма», а ее цели — «защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО».

Школьникам расскажут, что боевые действия затягиваются из-за «огромной военной и иной помощи коллективного Запада» Украине, которая «увеличивает число жертв операции». Также предполагается, что педагог на занятии сообщит «факты о подвигах» в ходе боевых действий.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Как следует из документов Минпросвещения, школьники должны понять, «что жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию».

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В июне министерство подготовило поправки в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, предложив включить военную операцию на Украине в школьный курс истории.

О запуске проекта Минпросвещения «Разговоры о важном» стало известно в июне. Занятия будут проходить во всех школах еженедельно, предполагается, что учеников будут знакомить с общественно-политической жизнью страны. Главными темами на них станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. Всего запланировано 34 урока. По словам начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, вести уроки будут классные руководители.

С 1 сентября в каждой российской школе учебную неделю будут начинать с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. По мнению министра Сергея Кравцова, это будет способствовать «формированию чувства патриотизма» у подрастающего поколения.

Российские власти ранее заявили намерении интегрировать ДНР и ЛНР в единое научно-образовательное пространство России. По словам главы Минпросвещения, образовательные учреждения Донбасса перейдут на российские учебные программы в течение пяти лет.