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ISNA узнала имя лидера, попросившего Иран о посредничестве по Украине

ISNA: попросившим Иран о посредничестве между Россией и Украиной был Макрон
Глава МИД Ирана ранее сообщил, что передал Лаврову послание «одного из лидеров европейских стран» по Украине. До этого в Иране прошли консультации, касающиеся этой просьбы
В ходе переговоров Сергея Лаврова и Хосейна&nbsp;Амира
В ходе переговоров Сергея Лаврова и Хосейна Амира (Фото: МИД России)

Президента Ирана Эбрахима Раиси о посредничестве по Украине попросил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает иранское агентство ISNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым во время визита в Москву 31 августа заявил, что передал послание «одного из лидеров европейских стран» по его просьбе, c которой он обратился к иранскому президенту. Она касалась ситуации на Украине, сообщил министр.

«Там были идеи относительно помощи миру и прекращению боевых действий на Украине, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — заявил он. Лавров после этих слов выразил надежду, что передача посланий не является новым предварительным условием, которое «некоторые европейские лидеры могут выдвигать и ставить на пути заключения СВПД (ядерной сделки с Ираном. — РБК)».

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Накануне замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди уточнил в Twitter, что после просьбы «европейского лидера» прошла серия консультаций, после которой делегация МИД Ирана и отправилась в Москву.

Российский МИД анонсировал визит иранского министра в Москву 29 августа. В сообщении ведомства говорилось, что на переговорах Лаврова и Амира Абдоллахиана состоится «обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине».

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Ранее посредническую роль в конфликте России и Украины пытался оказать турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турция организовала очные переговоры украинской и российской делегации в конце марта в Стамбуле, Эрдоган неоднократно проводил переговоры с Путиным и Зеленским, в том числе по теме вывоза украинского зерна. 19 июля российский президент встречался с Эрдоганом и Раиси на саммите по урегулированию в Сирии, после этого Путин пообщался с каждым из лидеров поочередно.

Макрон с начала военной операции на Украине десять раз общался с президентом России по телефону. В последний раз лидеры говорили 19 августа, они обсудили обстрелы Запорожской АЭС.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Эмманюэль Макрон Иран Украина Военная операция на Украине

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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