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Путин поблагодарил Эрдогана за помощь с решением о вывозе зерна с Украины

Президент Путин поблагодарил Эрдогана за помощь с решением по вывозу зерна с Украины
Отправка сухогруза Navistar с украинским зерном из Одессы в Турцию
Отправка сухогруза Navistar с украинским зерном из Одессы в Турцию (Фото: Минобороны Турции / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за пакетное решение о поставках российского продовольствия и удобрений, а также договоренность об экспорте украинского зерна, которой Москва и Киев достигли при посредничестве Анкары, передает ТАСС.

«При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», — сказал Путин.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море Россия подписала с Турцией при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша 22 июля в Стамбуле. Украина подписала аналогичную часть соглашения отдельно от России.

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В соответствии с документом стороны обязались создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы. Военные не будут сопровождать поставки. Представители Украины, Турции и ООН выступят наблюдателями и будут следить за погрузкой. Суда будут досматривать, чтобы на них не провозили оружие. Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, участвовавший в переговорах, допускал, что первое судно с зерном выйдет из украинского порта уже через четыре дня после подписания соглашения.

В тот же день стороны оформили меморандум, который предусматривал подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки.

Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи 5 августа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что главы государств собираются обсудить региональные проблемы и двусторонние отношения, экономику, обстановку в Сирии и на Украине, а также вывоз зерна из украинских портов. Кроме того, отмечал представитель Кремля, встреча станет «хорошей возможностью сверить часы» по экспорту зерновых.

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