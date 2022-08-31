Reuters: колонна МАГАТЭ выехала из Киева к Запорожской АЭС

Reuters сообщил, что миссия МАГАТЭ выехала из Киева к Запорожской АЭС

Автоколонна Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции в среду утром, сообщило агентство. 30 августа группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла на Украину

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Автоколонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции в среду утром, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

О том, что группа экспертов МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, 29 августа сообщил в Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, который возглавил эту миссию. По его словам, сотрудники прибудут на атомную электростанцию «позднее на этой неделе». Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что после завершения инспекции МАГАТЭ планирует оставить на АЭС несколько сотрудников на постоянной основе.

30 августа группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев.

Цель миссии — оценить физический ущерб объектам станции, определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала, а также выполнить неотложные мероприятия по обеспечению безопасности.

Сотрудники МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС один день, сказал 31 августа глава временной администрации (ВГА) области Евгений Балицкий.

В Кремле заверяли, что готовы гарантировать экспертам безопасность при передвижении по подконтрольной ей территории у Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы.

Город Энергодар и находящаяся там Запорожская АЭС с конца февраля находятся под контролем российских войск. В течение лета стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах атомной электростанции и создании угрозы ядерной безопасности. И Россия, и Украина выступили в поддержку миссии МАГАТЭ на АЭС.