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Reuters сообщил, что миссия МАГАТЭ выехала из Киева к Запорожской АЭС

Reuters: колонна МАГАТЭ выехала из Киева к Запорожской АЭС
Автоколонна Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции в среду утром, сообщило агентство. 30 августа группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла на Украину
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Автоколонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции в среду утром, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

О том, что группа экспертов МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, 29 августа сообщил в Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, который возглавил эту миссию. По его словам, сотрудники прибудут на атомную электростанцию «позднее на этой неделе». Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что после завершения инспекции МАГАТЭ планирует оставить на АЭС несколько сотрудников на постоянной основе.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Киев перед визитом на Запорожскую АЭС
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

30 августа группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев.
Цель миссии — оценить физический ущерб объектам станции, определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала, а также выполнить неотложные мероприятия по обеспечению безопасности.

Сотрудники МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС один день, сказал 31 августа глава временной администрации (ВГА) области Евгений Балицкий.

В Кремле заверяли, что готовы гарантировать экспертам безопасность при передвижении по подконтрольной ей территории у Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы.

Город Энергодар и находящаяся там Запорожская АЭС с конца февраля находятся под контролем российских войск. В течение лета стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах атомной электростанции и создании угрозы ядерной безопасности. И Россия, и Украина выступили в поддержку миссии МАГАТЭ на АЭС.

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