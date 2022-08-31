В Забайкалье создадут батальон саперов для участия в операции на Украине

В регионе формируют инженерно-саперный батальон «Даурский». Контрактникам обещают единовременную выплату в размере 100 тыс. руб., а также денежное довольствие в 100 тыс. руб. в месяц

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

В Забайкальском крае начали формировать инженерно-саперный батальон из добровольцев, сообщается на официальном портале региона.

«Создание инженерно-саперного батальона «Даурский» поддержали в правительстве края. Гражданам, заключившим контракты на прохождение службы в именном батальоне, будут предоставлены единовременные выплаты», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, контрактникам полагается единовременная выплата в размере 100 тыс. руб., а также денежное довольствие в размере 100 тыс. руб. в месяц («при выполнении специальных задач» — до 240 тыс. руб. ежемесячно).

В батальон набирают граждан старше 18 лет, годных к службе. У них не должно быть неснятой или непогашенной судимости. Среди требований также указано «желание принести пользу России и родному Забайкальскому краю».

Добровольцев для участия в российской военной операции на Украине набирали в Тамбове, Тюмени, Чечне, Приморском крае, из Башкирии на Украину отправили уже несколько батальонов. Кроме того, в военных действиях в соседней стране участвуют бойцы ЧВК «Вагнер».

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В конце мая президент Владимир Путин отменил верхний возрастной предел для тех, кто желает поступить на военную службу по контракту. Если раньше контракт могли заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет, то теперь это можно сделать до возраста выхода на пенсию.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целями «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил мобилизацию. В стране также были созданы интернациональные легионы территориальной обороны из иностранных добровольцев. Российская сторона называет их наемниками и не считает комбатантами.