Белый дом потребовал от России уважать суверенитет Белоруссии

У белорусов есть право самим избирать себе политических лидеров и требовать свободных выборов, заявили в Белом доме. Россия не должна вмешиваться в этот процесс

Кейли Макинани (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Россия должна уважать суверенитет Белоруссии и право населения этой страны самостоятельно избирать себе лидеров. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, передает Reuters.

«Огромное число людей, мирно протестующих в Белоруссии, делает очевидным, что правительство не может больше игнорировать стремление людей к демократии. И Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и справедливо выбирать лидеров», — заявил Макинани.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты следят за «ужасной» ситуацией в республике. Госсекретарь США Майк Помпео называл выборы президента в Белоруссии несвободными и несправедливыми. По его словам, из-за действий властей по разгону протестующих Соединенные Штаты могут ввести против Белоруссии санкции.

О том, что действия России потенциально могут нарушить суверенитет Белоруссии, говорила один из лидеров белорусской оппозиции, соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская. Она заявила об этом, комментируя слова Владимира Путина о создании резерва силовиков для помощи Александру Лукашенко. «Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России», — говорила она.