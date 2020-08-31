Россия зеркально выслала трех словацких дипломатов

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МИД России объявил о высылке трех дипломатов посольства Словакии в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В понедельник, 31 августа, на Смоленскую площадь был вызван посол Словакии в России Петр Припутин.

Ему был заявлен протест в связи с высылкой трех сотрудников российской дипмиссии из Словакии. «Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», — заявили в МИДе.

«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве», — сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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