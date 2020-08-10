МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов
Россия даст зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой сообщение российского МИДа.
«Традиционно последует зеркальный ответ», — заявили в дипведомстве.
Ранее словацкий портал Acktuality сообщил, что власти Словакии решили выдворить трех российских дипломатов. МИД и Минобороны страны подтвердили информацию о высылке изданию, но не разгласили ни причину высылки, ни имен дипломатов.
По данным Acktuality, сотрудников посольства подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.