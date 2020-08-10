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Политика ,  
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МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

Фото: Алексей Иванов / Global Look Press
Фото: Алексей Иванов / Global Look Press

Россия даст зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой сообщение российского МИДа.

«Традиционно последует зеркальный ответ», — заявили в дипведомстве.

Ранее словацкий портал Acktuality сообщил, что власти Словакии решили выдворить трех российских дипломатов. МИД и Минобороны страны подтвердили информацию о высылке изданию, но не разгласили ни причину высылки, ни имен дипломатов.

По данным Acktuality, сотрудников посольства подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.

Словакия выслала трех российских дипломатов
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Фото: Андрей Любимов / РБК

Источники издания рассказали, что российских дипломатов подозревают также в причастности к убийству в прошлом году в Берлине выходца из Чечни гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Как отмечает Acktuality, его убийца въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, однако для получения визы были предоставлены недостоверные данные.

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Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

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Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года. По версии немецких следователей, некто Вадим К. подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам. Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в совместном расследовании назвали этого человека Вадимом Красиковым. Журналисты утверждали, что он находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.

На фоне расследования Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Немецкие СМИ называли их сотрудниками ГРУ. Посол России в Германии Сергей Нечаев говорил, что обвинения ФРГ в причастности России к убийству Хангошвили являются бездоказательными.

Теги: МИД России, Словакия, высылка дипломатов
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