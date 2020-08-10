МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

Источники издания рассказали, что российских дипломатов подозревают также в причастности к убийству в прошлом году в Берлине выходца из Чечни гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Как отмечает Acktuality, его убийца въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, однако для получения визы были предоставлены недостоверные данные.

Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года. По версии немецких следователей, некто Вадим К. подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам. Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в совместном расследовании назвали этого человека Вадимом Красиковым. Журналисты утверждали, что он находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.

На фоне расследования Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Немецкие СМИ называли их сотрудниками ГРУ. Посол России в Германии Сергей Нечаев говорил, что обвинения ФРГ в причастности России к убийству Хангошвили являются бездоказательными.