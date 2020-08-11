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Политика ,  
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Госдеп одобрил высылку российских дипломатов из Словакии

Госдепартамент США приветствовал решение властей Словакии выслать трех российских дипломатов. Об этом официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус написала у себя в Twitter.

Она отметила, что решение Братиславы стало сигналом, что страна «не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой земле или в Европе».

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Витезслав&nbsp;Пивонька

Ранее 10 августа словацкий портал Acktuality сообщил, что страна решила выслать трех российских дипломатов из-за подозрений в работе на разведку России. Кроме того, по данным источников издания, их заподозрили в причастности к убийству в 2019 году в Берлине выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили. Они должны уехать из Словакии до 13 августа.

В российском МИДе заявили, что дадут зеркальный ответ на высылку сотрудников российской дипмиссии словацкими властями.

Теги: Госдеп США, высылка, российские дипломаты, Словакия
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