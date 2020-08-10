Словакия выслала трех российских дипломатов

По данным СМИ, их обвиняют в шпионаже под дипломатическим прикрытием, а также в причастности к убийству в 2019 году. Официальноq причины высылки власти страны не раскрывают

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Словакии решили выдворить трех российских дипломатов, сообщает словацкий портал Acktuality. Эту информацию порталу подтвердили в МИД и Минобороны страны, но деталей там не разгласили.

По данным издания, их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.

Информацию о высылке дипломатов, которые должны покинуть Словакию до 13 августа, подтвердили изданию в министерстве иностранных дел и министерстве обороны Словакии. Однако ведомства не назвали причину высылки и не назвали имен дипломатов.

Российских дипломатов подозревают также в причастности к убийству в прошлом году в Берлине выходца из Чечни гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, рассказали источники издания. Убийца, отмечает издание, въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, при этом для получения визы были предоставлены недостоверные данные.