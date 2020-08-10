Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
Адвокат показал снятое сразу после ДТП с машиной Ефремова видео Общество, 21:41 В Минске освободили трех задержанных российских журналистов Политика, 21:23 В Минске применили газ и гранаты для разгона протестующих Политика, 21:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 августа Общество, 21:01 Посол пообещал освободить задержанных в Минске журналистов через 15 минут Политика, 20:57 СМИ назвали выжившим считавшегося погибшим участника акции в Минске Общество, 20:34 Словакия выслала трех российских дипломатов Политика, 20:32 Экс-капитан сборной России Широков напал на судью Спорт, 20:28 Плющенко впервые показал видео произвольной программы Трусовой Спорт, 20:22 У посольства Белоруссии в Москве началась акция протеста Политика, 20:15 Догнать Apple: есть ли шанс у холдинга Баффета войти в «триллионный клуб» Инвестиции, 20:08 Светлана Кузнецова снялась с Открытого чемпионата США по теннису Спорт, 19:50 СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после акций протеста Политика, 19:36 Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Шестуна более 1 млрд руб. Общество, 19:30
Политика ,  
0 

Словакия выслала трех российских дипломатов

По данным СМИ, их обвиняют в шпионаже под дипломатическим прикрытием, а также в причастности к убийству в 2019 году. Официальноq причины высылки власти страны не раскрывают
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Словакии решили выдворить трех российских дипломатов, сообщает словацкий портал Acktuality. Эту информацию порталу подтвердили в МИД и Минобороны страны, но деталей там не разгласили.

По данным издания, их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.

Информацию о высылке дипломатов, которые должны покинуть Словакию до 13 августа, подтвердили изданию в министерстве иностранных дел и министерстве обороны Словакии. Однако ведомства не назвали причину высылки и не назвали имен дипломатов.

Российских дипломатов подозревают также в причастности к убийству в прошлом году в Берлине выходца из Чечни гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, рассказали источники издания. Убийца, отмечает издание, въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, при этом для получения визы были предоставлены недостоверные данные.

Германия выдвинула обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине
Общество
Сотрудники полиции на месте преступления в Берлине

«Посольство данную информацию не комментирует» — сообщили РБК в посольстве России в Словакии, однако МИД России пообещал применить зеркальные меры к словацким дипломатам.

Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. Расследование вели немецкие правоохранительные органы. По версии следствия, некто Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel этого человека назвали Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы
Политика
Владимир Путин

Немецкая прокуратура выдвинула против него обвинения по двум статьям: убийство и незаконное владение оружием. В заключении прямо говорилось, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур.

Москва отрицала какую-либо связь с этим убийством. В декабре ФРГ выслала двух сотрудников посольства России, Москва в ответ выслала двух немецких дипломатов.

Во время саммита в Париже в «нормандском формате» декабре 2019 года президент Владимир Путин назвал Хангошвили «жестким и кровавым человеком», «сепаратистом» и заявил, что тот был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: высылка дипломатов, Словакия, Россия
Материалы по теме
Чехия выслала двух российских дипломатов из-за дела с рицином
Политика
Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter