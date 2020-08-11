Признанные персонами нон грата российские дипломаты покинули Словакию

В посольстве России в Словакии действия Братиславы назвали «достойными сожаления», а утверждения об их связи с убийством чеченского боевика в Берлине через выдачу виз «непрофессиональными»

Посольство России в Братиславе (Фото: slovakia.mid.ru)

Трое российских дипломатов, которых признали персонами нон грата в Словакии, покинули страну. Об этом сообщили РБК в пресс-службе посольства.

Пресс-секретарь российского посольства в Братиславе Владислав Куликов подтвердил, что трое дипломатов покинули территорию Словакии. Они выехали вместе с семьями.

О том, что власти Словакии решили выдворить трех российских дипломатов, стало известно 10 августа. МИД и Минобороны страны подтвердили информацию о высылке изданию, но не разгласили ни причину высылки, ни имен дипломатов. Словацкий портал Aktuality утверждал со ссылкой на источники, что их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием, а также в причастности к убийству в прошлом году в Берлине выходца из Чечни, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По версии портала, убийца въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, однако для получения визы были предоставлены недостоверные данные.

В МИДе пообещали зеркальный ответ на решение Братиславы. В посольстве действия властей Словакии сочли «достойными сожаления». «Объявление словацкого МИД о высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Словацкой Республике рассматриваем как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами. Российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные меры, которые, безусловно, последуют», — говорится в официальном комментарии посольства, переданном в РБК.