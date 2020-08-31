Власти ФРГ осудили протесты против ограничений из-за COVID-19

Министры иностранных дел, здравоохранения и экономики ФРГ осудили протестующих против карантинных ограничений в Германии. В выходные демонстранты провели акции в Берлине и пытались прорваться к Рейхстагу

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Власти Германии осудили поведение протестующих, выступающих против ограничений на фоне пандемии COVID-19. Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил о недопустимости криков и оскорблений в диалоге властей и граждан, подчеркнув, что большинство населения сплотилось на фоне угрозы. «Мы уважаем друг друга и продолжим заботиться друг о друге», — написал он в Twitter в понедельник, отметив, что протестующие представляют шумную, но немногочисленную группу.

В выходные Шпан вышел к противникам государственных мер по борьбе с COVID-19, однако в ответ на призыв к диалогу протестующие встретили министра плевками и оскорблениями. «Любой, кто оскорбляет демократически избранных политиков, нарушает Конституцию Германии», — заявил 31 августа министр экономики Петер Альтмайер. «Те, кто проводит демонстрации во имя свободы, должны давать другим свободу, чтобы объясниться», — написал в Twitter глава МИДа Хайко Маас, комментируя эпизод с участием Шпана.

Чем недовольны протестующие

В Берлине в субботу и воскресенье прошли демонстрации оппонентов эпидемиологических ограничений. Подобные акции проходят в ФРГ и других европейских странах регулярно, однако субботние протесты в Берлине оказались масштабнее предыдущих, собрав около 38 тыс. человек, следует из официальных данных. Собравшиеся выступали с разными лозунгами — от требования к сносу 5G-вышек и отмены коронавирусных ограничений до отправки в отставку федерального правительства. Среди демонстрантов присутствовали и ультраправые, которые вышли под флагами Германского рейха до 1919 года. Маас посчитал постыдным использовать флаги, которые были у страны в ее бытность империей. В субботу часть демонстрантов пыталась прорваться к Рейхстагу (зданию парламента), но встретила противодействие полиции. К вечеру были задержаны около 300 человек, в стычках пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

Поведение части протестующих в выходные осудили президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИДа Хайко Маас и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам Штайнмайера, поведение ультраправых демонстрантов — удар в самое сердце демократии.