Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

В эфире украинского телеканала «112» Медведчук заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха. «Мы бы очень хотели, чтобы он [обмен] произошел даже не сегодня, а вчера или позавчера», — сказал Медведчук. «Но пока, к сожалению, такой готовности нет. Чтобы эта готовность созрела, мы сегодня находимся в Москве — как народные депутаты, как люди, к которым обратились родственники этих людей (Карпюка и Клыха) с просьбой об их освобождении», — отметил он.
Рабинович добавил: «Я меньший дипломат, чем Виктор Владимирович [Медведчук], поэтому скажу проще: ребята, все будет хорошо. Уже все будет хорошо».
Медведчук с 2014 года входил в состав гуманитарной подгруппы в составе трехсторонней контактной группы. Там он занимался вопросами освобождения граждан Украины, попавших в плен на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса или задержанных в России. В интервью «Радио Свобода» в 2016 году сам Медведчук говорил, что его отношения с президентом России (дочь Медведчука — крестница Владимира Путина. — РБК) помогают ему в решении данных задач, «а значит, помогают интересам страны». С приходом к власти Владимира Зеленского в команде избранного президента заявили, что «не видят» Медведчука переговорщиком со стороны Киева.