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Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным
Украинский политик заявил, что прибыл в Москву, чтобы как можно скорее «созрела готовность» к обмену заключенными между Россией и Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Москву, он приехал в СИЗО «Лефортово», где содержатся украинские граждане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщения поступают на фоне готовящегося обмена заключенными между Россией и Украиной.

Общество
Обмен заключенными между Украиной и Россией. Что важно знать

По данным агентства, автомобиль Медведчука прибыл к «Лефортово» в 13:50. Спустя примерно час политик вышел из СИЗО. Он приезжал вместе с однопартийцем и депутатом Верховной рады Вадимом Рабиновичем.

В эфире украинского телеканала «112» Медведчук заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха. «Мы бы очень хотели, чтобы он [обмен] произошел даже не сегодня, а вчера или позавчера», — сказал Медведчук. «Но пока, к сожалению, такой готовности нет. Чтобы эта готовность созрела, мы сегодня находимся в Москве — как народные депутаты, как люди, к которым обратились родственники этих людей (Карпюка и Клыха) с просьбой об их освобождении», — отметил он.

Рабинович добавил: «Я меньший дипломат, чем Виктор Владимирович [Медведчук], поэтому скажу проще: ребята, все будет хорошо. Уже все будет хорошо».

Медведчук с 2014 года входил в состав гуманитарной подгруппы в составе трехсторонней контактной группы. Там он занимался вопросами освобождения граждан Украины, попавших в плен на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса или задержанных в России. В интервью «Радио Свобода» в 2016 году сам Медведчук говорил, что его отношения с президентом России (дочь Медведчука — крестница Владимира Путина. — РБК) помогают ему в решении данных задач, «а значит, помогают интересам страны». С приходом к власти Владимира Зеленского в команде избранного президента заявили, что «не видят» Медведчука переговорщиком со стороны Киева.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: обмен, Виктор Медведчук, «Лефортово»
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