Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

Украинский политик заявил, что прибыл в Москву, чтобы как можно скорее «созрела готовность» к обмену заключенными между Россией и Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Москву, он приехал в СИЗО «Лефортово», где содержатся украинские граждане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщения поступают на фоне готовящегося обмена заключенными между Россией и Украиной.

По данным агентства, автомобиль Медведчука прибыл к «Лефортово» в 13:50. Спустя примерно час политик вышел из СИЗО. Он приезжал вместе с однопартийцем и депутатом Верховной рады Вадимом Рабиновичем.