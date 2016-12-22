Захарова объяснила «отчаянием» публикацию Ходорковским ее переписки

Официальный представитель МИДа заявила, что не отказывается от слов о том, за что и сколько заплатил Михаил Ходорковский при транспортировке в Россию тел убитых в ЦАР журналистов

Мария Захарова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала обнародование ее переписки с главным редактором «Центра управления расследованиями» Андреем Коняхиным. Скриншоты разговора опубликовал ранее экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, который финансировал ЦУР.

«Я так и не поняла, что этим скриншотом они хотели сказать», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook. «От отчаяния опубликовали, видимо, потому что уже совсем их в угол загнали с их махинациями». — добавила она.

​В четверг, 30 августа, Захарова назвала безответственными слова Ходорковского о том, что он компенсировал посольству Франции затраты на транспортировку тел журналистов, убитых в ЦАР. Представитель МИДа подчеркнула тогда, что средства для транспортировки «нашло наше посольство», а «бизнесмен или его структуры компенсировали только €3 тыс.» для оплаты гробов, предоставленных для транспортировки. По словам Захаровой, общие затраты составили около $20 тыс.

В ответ на это Ходорковский в своем Telegram-канале «для устранения сомнений» опубликовал переписку Захаровой с Коняхиным. Согласно скриншотам, Коняхин спрашивает у контакта, обозначенного в диалоге как «Мария Захарова», возможен ли вариант оплаты транспортировки тел погибших в Россию, и просит реквизиты для перевода денег. Собеседник Коняхина пообещала передать его контакты в российское посольство в ЦАР. В еще одном сообщении главред ЦУР пишет Ходорковскому, что посольство «просит срочно оплатить французские гробы, которые они взяли в рассрочку».

В пятницу, 31 августа, Захарова в своем Facebook написала, что не давала согласия на публикацию этой переписки, и отметила, что «не поняла сути претензий».

«Вновь подтверждаю то, что сказала ранее: «Ходорковский» (или аффилированные с ним люди) оплатили только 2 гроба», — подчеркнула представитель МИДа. «Расходы на транспортировку ими НЕ оплачивались, хотя заявлялось обратное», — пояснила она.

«Свобода имеет много проявлений. Одно из них — способность признавать свои ошибки», — подытожила Захарова.

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский на этой неделе объявил о прекращении финансирования «Центра управления расследованиями». Он также сообщил, что направил в ЦАР людей, которые должны провести расследование — как погибли в этой стране российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они находились в Центральной Африке по редакционному заданию ЦУР и были убиты 30 июля.

Бизнесмен также заявлял, что оказал помощь семьям погибших и «компенсировал затраты, понесенные посольством Франции на транспортировку тел».