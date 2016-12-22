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New York Times обвинила Трампа в попытке скупить компромат на себя
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New York Times обвинила Трампа в попытке скупить компромат на себя
Политика, 11:28
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New York Times обвинила Трампа в попытке скупить компромат на себя
Одно из самых «антитрамповских» изданий США написало, что президент США и его бывший адвокат Майкл Коэн разработали план по скупке компромата на Трампа перед президентскими выборами 2016 года
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и его бывший адвокат Майкл Коэн собирались скупить все компрометирующие материалы, которые собрало на него с 1980-х годов издание National Enquirer. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times (NYT).

«О существовании этого плана, работа над которым так и не была завершена, ранее не сообщалось», — пишет NYT. Ключевым свидетелем в этом деле будет выступать генеральный директор American Media (материнской компании National Enquirer) Дэвид Пекер. Прокуроры предоставили ему частичный иммунитет, чтобы получить показания на Трампа.​

NYT отмечает, что Пекер в течение нескольких десятилетий скупал компромат на Трампа, но не давал ему хода и запретил своим сотрудникам использовать накопленные материалы во время президентской кампании 2016 года. Об этом изданию рассказали несколько бывших сотрудников компании Пекера.

В августе 2016 года American Media приобрела права на историю бывшей модели Playboy Карен Макдугал за $150 тыс. и обязательство использовать ресурсы изданий группы для продвижения ее карьеры в качестве специалиста по фитнесу. Однако American Media так и не опубликовала ее историю об интимных отношениях с Трампом. В деле также фигурирует эпизод с выплатой $130 тыс. бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниелс. Она также утверждала, что имела интимные отношения с миллиардером.

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Пока неизвестно, сколько материалов о Трампе все еще находится в распоряжении American Media и целы ли они, вполне возможно, что некоторые из них уже уничтожены. Следователи не сообщили, получили ли они какие-либо материалы помимо тех, которые касаются Макдугал и Клиффорд.

Расследование против бывшего адвоката Трампа ведет команда спецпрокурора Роберта Мюллера, которая с мая 2017 года пытается найти свидетельства сговора людей Трампа с Кремлем для победы на выборах президента. Дело дошло до обыска в офисе адвоката, который в течение многих лет входил в ближайший круг Трампа.

22 августа Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа. Он признал себя виновным по восьми пунктам обвинения (ни один из них не касается сговора с Москвой, в основном — финансовые нарушения), заявив, что «в координации и по указанию кандидата на федеральный пост» он предотвратил публикацию информации, которая могла нанести вред кандидату и его кампании.

Трамп в ответ заявил, что узнал о выплатах «позже». Он отметил, что эти выплаты были произведены не из бюджета выборной кампании, «а это очень важно».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: NYT , компромат , Дональд Трамп
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