Какие последствия может иметь ликвидация главы политбюро ХАМАС Хании Он погиб в Тегеране, куда приезжал на инаугурацию нового президента Ирана

Ранним утром 31 июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, по его резиденции, предположительно, был нанесен удар с воздуха. Как это повлияет на конфликт в Газе и отношения между Израилем и Ираном — в статье РБК

Исмаил Хания (Фото: Abid Katib / Getty Images)

Что известно об убийстве Исмаила Хании

О том, что глава политбюро ХАМАС был убит в результате атаки на его резиденцию в Тегеране, ранним утром 31 июля сообщили иранские СМИ. Хания жил в Катаре, а в Иран приехал на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. По данным иранского агентства Tasnim, по резиденции, предоставленной лидеру ХАМАС, около 2:00 ночи был нанесен удар «снарядом с воздуха». Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил факт гибели Хании и сообщил, что ведет расследование обстоятельств случившегося.

Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство Хании «трусливым поступком, который не останется без ответа». Власти Ирана объявили трехдневный траур, а верховный лидер Али Хаменеи назвал месть за убийство главы ХАМАС долгом своей страны. «Этим действием преступный и террористический сионистский режим подготовил почву для сурового наказания для себя, и мы считаем своим долгом отомстить за его кровь, поскольку он принял мученическую смерть на территории Исламской Республики Иран», — заявил он.

Израиль называл ликвидацию руководства ХАМАС одной из своих главных военных целей и считал Ханию одним из ответственных за атаку группировки на Израиль 7 октября, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек и около 250 были взяты в заложники. Тем не менее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подтверждают свою причастность к убийству Хании. Впрочем, это стандартная практика: Израиль, как правило, никак не комментирует свои операции против Ирана или Сирии. Так было, в частности, в случае с апрельским ударом по Дамаску, в результате которого были убиты пять офицеров и два генерала КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

30 июля израильские войска нанесли удар по пригороду Бейрута, целью которого был старший командир и второй по значимости член проиранской шиитской группировки «Хезболла» Фуад Шукр, который отвечал за боевые действия против Израиля на юге Ирана. Информация относительно его судьбы противоречива: в частности, турецкий TRT утверждает, что Шукру удалось выжить.

Как международное сообщество отреагировало на убийство политического лидера ХАМАС МИД России назвал случившееся «политическим убийством» и предупредил, что оно негативно отразится на непрямых контактах между ХАМАС и Израилем относительно возможного перемирия.

МИД Китая осудил убийство Хании и выразил опасения, что оно приведет к росту напряженности в регионе.

Катар и Египет, которые выступают в качестве посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС, осудили убийство Хании и заявили, что оно снижает шансы на перемирие.

МИД Турции заявил, что убийство главы ХАМАС свидетельствует о незаинтересованности Израиля в достижении мира, а сама атака может вывести конфликт в Газе на общенациональный уровень.

Белый дом никак не прокомментировал убийство Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не был проинформирован или вовлечен в ликвидацию Хании, но отказался рассуждать о ее последствиях.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес напомнил, что Хания был ответственен за атаку 7 октября, но отметил, что Канберра не заинтересована в дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, потому что ее последствия будут крайне серьезными.

Убийство Хании также осудили власти Ирака и Малайзии, а также ливанская «Хезболла» и йеменские повстанцы-хуситы.

Как убийство Хании повлияет на конфликт в секторе Газа

Убийству главы политбюро ХАМАС предшествовала ликвидация его заместителя Салеха аль-Арури в Бейруте и главы военного крыла бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа (впрочем, относительно гибели последнего сохраняются сомнения). Точечные ликвидации представителей верхушки ХАМАС однозначно повлияют на расклад сил на палестинском политическом поле, и образовавшийся вакуум быстро заполнится другими игроками, сказала РБК Луиза Хлебникова, доцент кафедры иудаики ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, научный сотрудник Отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН.

Гибель Хании окажет значительное и, вероятно, крайне негативное влияние на продолжающийся конфликт в секторе Газа. Политическое руководство и военное крыло ХАМАС назвали убийство главы политбюро группировки переломным моментом, который выведет конфликт в секторе Газа на принципиально новый уровень и обернется негативными последствиями для всего Ближнего Востока.

Западный дипломат, чья страна работала над урегулированием напряженности между Израилем и «Хезболлой», заявил The Washington Post на условиях анонимности, что удар по Тегерану «почти похоронил» надежды на прекращение огня в Газе, переговоры о котором ведутся вот уже несколько месяцев, и может подтолкнуть Ближний Восток к «разрушительной региональной войне».

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин подтвердил в беседе с РБК, что убийство Хании приведет лишь к дальнейшему обострению противостояния Израиля и ХАМАС. По его мнению, израильские власти и прежде не демонстрировали большого желания идти на перемирие с палестинской группировкой: в первую очередь их интересовало освобождение заложников, и здесь до недавнего времени сохранялись шансы на заключение каких-то временных договоренностей. «Но сейчас вероятность достижения чего-то подобного значительно ниже, ровно потому, что Хания отвечал за политический процесс — это не военачальник в строгом смысле слова. И, конечно же, это удар по политическому процессу и по дипломатии ХАМАС в том числе», — полагает Смагин.

Эксперт предположил, что теперь ХАМАС будет более склонен к военным решениям, нежели к дипломатическим. Но поскольку операция Израиля в секторе Газа значительно снизила военный потенциал группировки, значительных перемен на поле боя ожидать не стоит, считает он.

Хлебникова заявила о «маленькой вероятности» того, что после успешных операций по ликвидации руководства ХАМАС власти Израиля могут стать более открытыми к заключению соглашения о перемирии, чем раньше. «Действующее израильское правительство пока не показывает заинтересованности в прекращении военных действий», — отметила эксперт.

Ликвидация Хании может отразиться на динамике конфронтации между Израилем и Ираном. Убийство двух генералов КСИР в Дамаске 1 апреля обернулось беспрецедентным витком напряженности: Тегеран впервые совершил прямую атаку по израильской территории с использованием сотен дронов и ракет, большая часть которых была отражена партнерами Израиля еще на подлете. Стараниями международной дипломатии дальнейшей эскалации удалось избежать, однако удар по иранской столице, да еще и на следующую ночь после инаугурации нового президента, может вновь подтолкнуть эти два государства к прямому военному столкновению.

«Израиль повышает ставки по всему периметру противостояния с проиранскими силами. [Убийство Хании в Тегеране] — это серьезная пощечина Ирану и попытка показать, что даже в столице государства, который является самым сильным противником Израиля на Ближнем Востоке, израильские силы готовы проводить вот такие операции и оставаться безнаказанными», — комментирует Смагин. По его оценке, этот удар израильских военных стал для Тегерана пересечением красной линии и не останется без ответа. Впрочем, по масштабу он вряд ли будет сопоставим с апрельским — если только в ближайшие дни не произойдет дальнейшей эскалации конфликта.

Смагин предположил, что Израиль может приступить к анонсированным боевым действиям против «Хезболлы» на территории Ливана, что даст дополнительный повод для более жесткой реакции Ирана. По его мнению, в Тегеране осознают, что в нынешней непрямой войне с Израилем в большинстве случаев выглядят более слабой стороной, и поэтому, как и в апреле, могут попытаться найти способ сделать свой ответ более болезненным для противника. «Другой вопрос в том, что у Тегерана получится. Как бы то ни было, это, безусловно, обострение ситуации. И, скорее всего, нас ждет новый раунд противостояния Израиля и Ирана», — рассказал он.

Хлебникова отметила, что после 7 октября израильское руководство демонстративно показывает своим региональным соперникам, что оно все еще способно проводить точечные операции в любом месте региона. «Ирано-израильские отношения находятся на грани нового раунда эскалации. Ставки постоянно растут. Риск региональной войны остается высоким, его не стоит недооценивать, хотя ни одной стороне, ни одному актору региона большая кровопролитная региональная война не нужна», — резюмировала она.