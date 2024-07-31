Приговоренный к расстрелу немец поблагодарил Лукашенко за помилование

Рико Кригер поблагодарил президента Лукашенко за помилование. Немец был приговорен к расстрелу за подрыв железнодорожных путей под Минском и участие в боевых действиях на стороне Украины в составе полка Калиновского

Рико Кригер (Фото: Belteleradio Company / Reuters)

Гражданин Германии Рико Кригер поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за помилование, его заявление опубликовал телеканал OНТ.

«Я за это молился. Спасибо, господин Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали возможность увидеться с моей дочерью. Слава богу, что у меня есть шанс выжить», — сказал он после оглашения соответствующего решения.

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Кригер приехал в Белоруссию в качестве туриста в октябре 2023 года. По версии белорусских следователей, он был участником полка им. Кастуся Калиновского (он состоит из выходцев из Белоруссии и принимает участие в боевых действиях на стороне Украины), отправил фотографии военных объектов и техники Службе безопасности Украины (СБУ) и подорвал железнодорожные пути станции Озерище под Минском. Через месяц немца задержали. Он признавал факт сотрудничества с СБУ и обвинял власти Германии в бездействии. В полку Калиновского отрицали связь с Кригером.

Его признали виновным по шести статьям: ч. 3 ст. 289 (акт терроризма), ст. 358 прим. 1 (агентурная деятельность), ст. 133 (наемничество), ч. 3 ст. 361 прим. 1 (создание экстремистского формирования либо участие в нем), ч. 4 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и по ч. 4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения). 20 июля Кригера приговорили к расстрелу.

Белоруссия является последней страной в Европе, где применяют смертную казнь. Более 80% жителей республики поддержали сохранение этой меры наказания на референдуме 1996 года. Приговоренных к смертной казни расстреливают.

30 июля Кригер попросил Лукашенко «простить его» и помиловать. Президент Белоруссии назвал подобные решения «самыми тяжелыми».