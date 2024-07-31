Госдеп заявил о непричастности США к убийству главы политбюро ХАМАС

Блинкен: США не знали о подготовке атаки на главу политбюро ХАМАС Ханию

Энтони Блинкен (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)

США не знали о подготовке атаки на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к его убийству, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью порталу CNA.

Об убийстве Хании сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана утром 31 июля. Причиной гибели стало прямое попадание ракеты в место, где он остановился в Тегеране. Накануне глава политбюро ХАМАС прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

Материал дополняется