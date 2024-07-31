 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Госдеп заявил о непричастности США к убийству главы политбюро ХАМАС

Блинкен: США не знали о подготовке атаки на главу политбюро ХАМАС Ханию
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)

США не знали о подготовке атаки на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к его убийству, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью порталу CNA.

Об убийстве Хании сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана утром 31 июля. Причиной гибели стало прямое попадание ракеты в место, где он остановился в Тегеране. Накануне глава политбюро ХАМАС прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

Материал дополняется

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ

В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей

Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Госдепартамент США США Энтони Блинкен Израиль ХАМАС Палестина убийство Иран
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
«Мечел» выкупит имущество старейшего металлургического завода в КемеровоБизнес, 14:40
Вал фальшивых документов: ИИ плодит подделки, как защититься от обманаPro, 14:34
Maan узнало о лидере «Исламского джихада» в доме, где погиб ХанияПолитика, 14:31
Дума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учетПолитика, 14:19
Криштиану Роналду впервые назвал Джорджину женойСпорт, 14:19
Госдеп заявил о непричастности США к убийству главы политбюро ХАМАСПолитика, 14:18
Усилили охрану израильтян. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:10
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Зеленский разрешил заморозить выплаты по внешнему долгу до 1 октябряПолитика, 14:09
Встреча Путина с избранным президентом Индонезии. ВидеоПолитика, 14:04
Макрон фразой «достигли невозможного» отреагировал на заплыв по СенеСпорт, 14:04
В МИДе обвинили Запад и Украину в отсутствии политической воли к мируПолитика, 14:03
Российским фигуристам не будут вручать медали Олимпиады-2022 в ПарижеСпорт, 14:02
На рынке России все больше необычных акций. Как разнообразие его изменитPro, 14:02
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:01