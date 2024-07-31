В Кремле назвали последствия убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране

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Москва решительно осуждает атаку, в ходе которой погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе и, более того, могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

31 июля движение ХАМАС заявило о гибели Хании и его телохранителя Васима Абу Шабаана при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство Хании, который принял мученическую смерть от рук «преступного сионистского режима». В Иране объявили трехдневный траур в связи с убийством высокопоставленного лидера ХАМАС.

ХАМАС обвинил в убийстве «сионистов». Высокопоставленный представитель группировки Сами Абу Захри заявил Reuters, что произошедшее является «серьезной эскалацией, направленной на то, чтобы сломить волю ХАМАС». CNN отмечал, что погибший был одним из ключевых участников переговоров по прекращению огня и освобождению заложников.

Другой высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук, которого цитирует связанный с ХАМАС телеканал Al Aqsa TV, заявил, что атака на Ханию «не останется безнаказанной».